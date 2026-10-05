Discusión en medio de un negocio dejó un muerto, un herido y un capturado en la comuna 13 de Medellín

Un encuentro entre varias personas para hacer un negocio acabó en una balacera que dejó a un hombre muerto y a otro herido en un callejón del barrio El Salado, en la comuna 13 (San Javier), de Medellín. La persona que habría disparado se puso a disposición de las autoridades.
Ocurrió a las 7:47 de la noche del pasado domingo en la calle 41A con la carrera 118, en este barrio del occidente de Medellín, cuando tres hombres se encontraron para cerrar una negociación, de acuerdo con el reporte de las autoridades.