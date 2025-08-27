Tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, EE. UU., a una semana de haber regresado a clases

Un hecho trágico enluta a los Estados Unidos en la mañana de este miércoles, 27 de agosto. Un tirador al parecer abrió fuego contra varias personas cerca a una iglesia y un colegio católico.

Así lo informó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles en una escuela de la ciudad de Mineápolis, y calificó la situación de “terrible”.

“He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, agregó.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, usó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. “Me informaron sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que tengamos más información. La BCA y la Patrulla Estatal están en el lugar”, escribió.

“Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, concluyó el mandatario local.