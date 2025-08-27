x

Tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, EE. UU., a una semana de haber regresado a clases

Tanto el presidente Donald Trump como el gobernador de Minnesota se han pronunciado sobre el trágico hecho.

  • El presunto atacante tendría en sus manos un rifle calibre 223. Fotos: Captura de video y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 minutos
Un hecho trágico enluta a los Estados Unidos en la mañana de este miércoles, 27 de agosto. Un tirador al parecer abrió fuego contra varias personas cerca a una iglesia y un colegio católico.

Así lo informó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles en una escuela de la ciudad de Mineápolis, y calificó la situación de “terrible”.

“He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, agregó.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, usó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. “Me informaron sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que tengamos más información. La BCA y la Patrulla Estatal están en el lugar”, escribió.

“Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, concluyó el mandatario local.

Según versiones preliminares, el presunto tirador estaba armado con un rifle calibre 223 y alcanzó a disparar alrededor de 30 tiros contra un grupo de personas antes de huir en un vehículo. Aún no se confirma el número de víctimas.

