x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un viaje de 630 kilómetros para volver a la libertad: así regresaron 140 tortugas que habían sido traficadas en el Valle de Aburrá

Según las autoridades, ninguna de estas especies habita de manera natural en el Valle de Aburrá, y su presencia allí es una consecuencia directa del comercio ilegal. Conozca aquí la historia.

  • Las torturas fueron encontradas en viviendas, negocios y decomisadas durante operativos contra el tráfico de fauna silvestre. FOTO: Cortesía Área Metropolitana
    Las torturas fueron encontradas en viviendas, negocios y decomisadas durante operativos contra el tráfico de fauna silvestre. FOTO: Cortesía Área Metropolitana
  • Las autoridades ambientales afirmaron que las tortugas presentaban signos de desnutrición por dietas inadecuadas y deformaciones en el caparazón por falta de luz solar y minerales. FOTO: Cortesía Área Metropolitana
    Las autoridades ambientales afirmaron que las tortugas presentaban signos de desnutrición por dietas inadecuadas y deformaciones en el caparazón por falta de luz solar y minerales. FOTO: Cortesía Área Metropolitana
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 27 minutos
bookmark

Después de recorrer más de 630 kilómetros por carretera, 140 tortugas que habían sido víctimas de tráfico y tenencia ilegal finalmente regresaron a un entorno natural que sí les pertenece. Se trata de 90 tortugas brasileras (Podocnemis unifilis) y 50 morrocoy (Chelonoidis carbonarius), que fueron liberadas en el Meta por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con Cormacarena.

Los animales habían sido recuperados en el Valle de Aburrá luego de ser encontrados en viviendas, negocios o decomisados durante operativos contra el tráfico de fauna silvestre. Según las autoridades, ninguna de estas especies habita de manera natural en esta región, y su presencia allí es una consecuencia directa del comercio ilegal y la tenencia como mascotas, prácticas que continúan afectando a cientos de individuos cada año.

Antes de ser liberadas, las tortugas pasaron por un proceso de atención y rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde equipos especializados atendieron las afectaciones derivadas de su cautiverio. Entre los problemas más comunes que presentaban estaban la desnutrición por dietas inadecuadas, deformaciones en el caparazón por falta de luz solar y minerales, estrés por confinamiento y alteraciones en su comportamiento. Además, al vivir fuera de su ecosistema natural, estas especies pierden sus funciones ecológicas, lo que altera el equilibrio de los lugares donde deberían habitar.

Le puede interesar: Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado

El viaje hasta el Meta fue clave para que los reptiles volvieran a un entorno con condiciones climáticas y ecológicas adecuadas. Allí podrán alimentarse, desplazarse y habitar sin las limitaciones del cautiverio ni los riesgos del comercio ilegal.

Las autoridades ambientales afirmaron que las tortugas presentaban signos de desnutrición por dietas inadecuadas y deformaciones en el caparazón por falta de luz solar y minerales. FOTO: Cortesía Área Metropolitana
Las autoridades ambientales afirmaron que las tortugas presentaban signos de desnutrición por dietas inadecuadas y deformaciones en el caparazón por falta de luz solar y minerales. FOTO: Cortesía Área Metropolitana

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no comprar, no tener y no traficar fauna silvestre, especialmente durante diciembre, donde los casos de tenencia ilegal aumentan. Recordaron, además, que ninguna especie nativa debe vivir como mascota y que cualquier caso debe ser reportado a las autoridades ambientales.

Entérese: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

El Área Metropolitana y Cormacarena anunciaron que continuarán trabajando de manera conjunta para mitigar este tipo de situaciones que representan un peligro para la fauna silvestre.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida