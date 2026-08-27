Tres temblores se registraron en Chocó y Santander en la madrugada de este jueves

La actividad sísmica volvió a registrarse en la madrugada de este jueves 27 de agosto. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), tres sismos fueron registrados entre las 3:22 a. m. y las 4:32 a. m.
El primer movimiento fue reportado a las 3:22 a. m., con una magnitud de 2,8 y carácter superficial. El SGC ubicó el evento en Panamá, a 96 kilómetros de Gaigirgordub, 129 kilómetros de San Cristóbal del Chepo y 135 kilómetros de Chimán.
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