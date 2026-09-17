Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en Miami por caso Carlos Urán

El exmilitar fue señalado por la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. El proceso civil fue promovido por las hijas del magistrado.

El coronel retirado del Ejército Nacional colombiano Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en el juicio civil que se adelantaba en su contra ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, por el caso relacionado con la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

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