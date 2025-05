Alivio para el Suroeste: Aunque por horas, podrán pasar todo tipo de vehículos por sitio crítico de la Troncal del Café

A partir de este jueves, por la Troncal del Café, que une a Medellín con el suroeste antioqueño, con Chocó, podrán pasar vehículos de todo tipo, no solo los livianos, aunque en horarios restringidos.

Vale la pena recordar que el horario habitual del paso controlado todos los días ha sido -y se mantiene- entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. -de 6:00 a.m. y 7:15 a.m. en sentido Quibdó- Medellín y entre 7:15 a.m. y las 8:30 a.m., en dirección Medellín- Quibdó.

Los domingos se permite circular entre las 6:00 a.m. y las 12 p.m., según recordó el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Esta entidad también informó que el lunes festivo próximo, 2 de junio, habrá paso habilitado para vehículos de todo tipo en el horario de las seis de la mañana a las seis de la tarde y que “de acuerdo con el comportamiento de los conductores y las condiciones climáticas, la medida podría extenderse para los lunes festivos siguientes”.