“Maduro ha ofrecido de todo porque no quiere joder con Estados Unidos”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su homólogo venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido “de todo” para evitar un conflicto abierto y la incursión de sus tropas en el país suramericano. Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con un balance de al menos 27 muertos. Como parte del pulso entre ambos países que se ha ido endureciendo progresivamente, Venezuela reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia.

Ante los reportes de prensa sobre acercamientos del régimen de Caracas, o de algunos de sus principales responsables, para evitar una escalada, Trump respondió con una rotunda expresión. Maduro “ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos”, indicó a preguntas de un periodista, durante el encuentro con la prensa en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. La posición oficial de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles, y por ello hay una recompensa que lleve a su captura de 50 millones de dólares. Adepto a una diplomacia de exhibición de fuerza, y de mensajes intimidantes, Trump había anunciado el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela. La CIA tiene un largo historial de intervenciones en América Latina, pero las confirmaciones de ese tipo de operaciones acostumbraban a llegar luego, incluso años después.

El régimen de Maduro niega los ofrecimientos

Maduro, por su parte, atribuye estas acusaciones a un plan para buscar un “cambio de régimen” y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió el jueves que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida de Maduro, como informaba el diario Miami Herald. “Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano”, denunció en Telegram, con una foto junto a Maduro con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”. Los informes extraoficiales apuntaban a que Rodríguez habría ofrecido acceso a minerales, como oro y petróleo, a cambio de frenar una eventual incursión militar en su territorio. Las autoridades locales de los estados Táchira y Amazonas anunciaron despliegues con patrullajes y procedimientos de control en pasos fronterizos con Colombia. En Táchira, donde se encuentran los tres principales pasos que conectan Venezuela con Colombia, los efectivos se desplegaron en torno al Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario con la venezolana San Antonio.