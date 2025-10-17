“Maduro ha ofrecido de todo porque no quiere joder con Estados Unidos”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su homólogo venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido “de todo” para evitar un conflicto abierto y la incursión de sus tropas en el país suramericano.
Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con un balance de al menos 27 muertos.
Como parte del pulso entre ambos países que se ha ido endureciendo progresivamente, Venezuela reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia.