El Cartel de los Soles: así es la red criminal venezolana de la que presuntamente hacen parte Maduro y Diosdado Cabello

La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una “organización terrorista” vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de “proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan “gravemente” la paz y la seguridad de Estados Unidos”. Para el mandatario republicano, se trata de un “peligro” que está “corrompiendo las instituciones venezolanas”.
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la “vinculación del cártel con el narcotráfico” y destaca que la medida responde a las “promesas de Trump” de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las “narcolanchas” destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes “serán cazados” en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.