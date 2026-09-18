Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en la ONU: esto se sabe

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el martes con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, anunció el viernes Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Se tratará de un encuentro informal más que de una reunión bilateral en toda regla, precisó.
Desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Donald Trump se centró en relanzar la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando un acceso privilegiado para Estados Unidos.
Delcy Rodríguez, que según la Constitución venezolana ostenta provisionalmente la presidencia hasta que se celebren elecciones, se amoldó rápidamente a la presión de Washington y se ha alineado decididamente con los objetivos económicos de Trump.