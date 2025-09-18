Un día como hoy 19 de septiembre

HACE 20 AÑOS: TLC EN OCTUBRE, META DEL GOBIERNO Se inicia hoy la XII ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Gobierno sigue en la tónica de acelerar para cerrar en octubre. Sabe que le espera una inevitable lluvia de críticas, pero “se busca lo mejor para el país”, como lo confirma el Mincomercio, Jorge H. Botero. HACE 50 AÑOS: HOY SERÁ SEPULTADO EL CARDENAL CONCHA El Cardenal Luis Concha Córdoba falleció en la madrugada de ayer a consecuencia de una peritonitis aguda. Tenía 84 años. El prelado se encontraba hospitalizado en la Clínica Marly de Bogotá desde la semana anterior, cuando su estado de salud empeoró. Hoy será sepultado.