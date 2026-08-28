UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo que habían recibido protección durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión se tomó después de que la entidad realizara una nueva evaluación de las condiciones de seguridad de los tres. El análisis concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de protección, cuyo costo conjunto para el Estado rondaba los $40 millones cada mes.

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La medida (revelada por el diario El Tiempo) se toma en medio de la controversia que generaron las condiciones bajo las cuales se habían concedido algunos de estos esquemas durante la administración anterior.

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