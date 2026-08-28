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UNP retira esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

La entidad concluyó que los tres no cumplían con las condiciones necesarias para continuar con la protección. Los esquemas representaban un costo cercano a $40 millones mensuales para el Estado.

  • De izquierda a derecha: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral. FOTOS: REDES SOCIALES Y COLPRENSA.
    De izquierda a derecha: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral. FOTOS: REDES SOCIALES Y COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 5 minutos
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo que habían recibido protección durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión se tomó después de que la entidad realizara una nueva evaluación de las condiciones de seguridad de los tres. El análisis concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de protección, cuyo costo conjunto para el Estado rondaba los $40 millones cada mes.

Entérese: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero

La medida (revelada por el diario El Tiempo) se toma en medio de la controversia que generaron las condiciones bajo las cuales se habían concedido algunos de estos esquemas durante la administración anterior.

En desarrollo...

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