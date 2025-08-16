¿Pinzón recibió el guiño de Uribe? El expresidente le pidió a su partido superar las prevenciones

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo este sábado una reunión con el exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, a quien tiene en “el más alto concepto”, según escribió en X, y consideró una figura clave para el futuro del Centro Democrático, luego de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

“He explicado al Dr. Pinzón la realidad del partido, que tiene cuatro candidatos que estaban en emulación con el Dr. Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir”, dijo Uribe en un mensaje divulgado en redes sociales. La reunión se dio cuatro días después del fallecimiento del senador Uribe Turbay y de que su padre le entregara a Uribe Vélez las banderas del inmolado líder político.

Uribe recordó que Pinzón fue viceministro de Defensa y representante de Colombia ante el Banco Mundial durante su gobierno, y pidió a los militantes del Centro Democrático “superar cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, en referencia al mandato de Juan Manuel Santos.

El expresidente también reveló que habló con Pinzón sobre el compromiso que implica ser candidato del partido: “la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia”.

Ambos, aseguró Uribe, coincidieron en “puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño y política social”.