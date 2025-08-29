Urgente | Se confirma la tragedia: hallaron sin vida a la pequeña Valeria Afanador

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó este viernes que, tras 18 días de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de la pequeña Valeria Afanador, quien fue reportada como desaparecida el 12 de agosto en el municipio de Cajicá.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, confirmó el gobernador Rey.

Sin embargo, alertó que “resulta improbable” que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces, por lo que dejó entrever que, al parecer, fue ubicado allí en las últimas horas.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, enfatizó.

En esa línea, Rey manifestó que el caso no quedará en la impunidad. ”Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, añadió.