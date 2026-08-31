Vendaval en Sucre deja un muerto y graves afectaciones en varios municipios

El fuerte vendaval acompañado de lluvias que afectó a varios municipios de Sucre y Córdoba durante la tarde y noche del sábado 29 de agosto dejó una víctima mortal. Se trata de Rafael de Jesús Castro Márquez, de 61 años, un reconocido médico veterinario residente en Morroa, Sucre.
De acuerdo con los reportes conocidos, Castro Márquez se movilizaba en motocicleta por la Troncal de Occidente, entre Los Palmitos y Corozal, cuando un árbol fue derribado por los fuertes vientos y cayó sobre él.
El hombre resultó gravemente herido durante el incidente. Personas que se encontraban en el sector lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de Corozal. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció horas después.