Venezuela asistirá a cumbre del G20 sobre “abundancia energética” por invitación de Trump

Estados Unidos inició este lunes en Houston una serie de reuniones del G20 sobre “abundancia energética”, con su nueva socia Venezuela como invitada, en medio de la guerra lanzada por Donald Trump contra Irán que ha trastornado el mercado mundial de combustibles.

Los debates, que van hasta el miércoles en esa ciudad del rico estado petrolero de Texas, acogen delegaciones de las mayores economías del mundo —incluidas China, India, Japón y Alemania—, y se espera la asistencia de grandes productores de petróleo, como Canadá y Arabia Saudita.

“Tenemos aquí a todos los países del G20, además de Venezuela. Se trata de que el centro geopolítico del petróleo se traslade fuera de Oriente Medio al hemisferio occidental”, dijo el secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, en una entrevista con Fox Business.

Tras la captura de Maduro y el posterior acercamiento entre Washington y Caracas, Trump busca aprovechar las riquezas venezolanas, con el respaldo de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El republicano anunció recientemente un acuerdo petrolero con Venezuela que contempla una participación estadounidense de 35% en North American Blue Energy Partners, así como el derecho de Estados Unidos a comprar 20% de la producción de crudo de los yacimientos venezolanos involucrados, a precio de costo.

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“El debate girará en torno a aumentar la producción y la refinación, no a su cierre, como ocurrió durante la presidencia de Biden”, agregó Burgum.

Rusia también enviaría funcionarios. La inesperada presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, causó revuelo en una reunión del G20 hace dos semanas.

Aliados europeos de Ucrania expresaron su decepción sobre la decisión estadounidense de invitar a Rusia, lo que va en contra de los esfuerzos por excluir a Moscú debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones ocurren cuando los precios del gas y el petróleo aumentan por la guerra abierta en Oriente Medio, lo que complica el abastecimiento en Europa.