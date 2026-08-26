Venta de tiquetes hacia Colombia sigue creciendo; estos son los destinos preferidos por los turistas

Colombia sigue posicionándose como un destino turístico en la región, pues en lo que va del 2026 ha presentado una expansión aérea y un crecimiento en la venta de tiquetes internacionales hacía el país atrayendo a visitantes de diferentes partes del mundo.

Así lo detalla un informe de ProColombia, quien consolidó los datos con la ayuda de la herramienta IATA GAP, que es la base de venta de tiquetes aéreos más grande del mundo. La revisión de estas cifras determinó que 325.788 pasajeros adquirieron sus tiquetes hacia Colombia entre abril y junio de 2026, siendo esto un comportamiento en alza respecto al mismo período en 2025.

En ese crecimiento, el destino que lidera la venta de tiquetes es Barranquilla que ha tenido un incremento del 12.7% en reservas pasando de 8.629 pasajeros en el segundo trimestre de 2025 a 9.729 en el mismo período en 2026.

Lea también: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

Respecto a los compradores de esos tiquetes, Estados Unidos se mantiene como el primer mercado emisor con una participación del 41.1% sobre el total de ventas del país. Además, registró un crecimiento del 4,2 %, alcanzando 133.777 pasajeros en comparación a los 128.381 del 2025. Bogotá y Medellín concentran la mayor parte de estos viajeros.

El segundo mercado para Colombia es España que aportó 28.108 pasajeros, que en comparación a los 26.739 del 2025 es un crecimiento del 5,1 %. Bogotá, Cali y Pereira son los destinos predilectos para estos viajeros. Brasil completa el podio sumando 21.587 pasajeros, un 6,7 % más que el año anterior.

Junto al incremento en la venta de tiquetes, otro factor positivo para el turismo es la incorporación de 20 rutas internacionales que se darán entre el 4 de junio y el 18 de diciembre de 2026 y conectarán a Colombia con mercados de origen en América, Europa y Medio Oriente.