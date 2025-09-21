“Colombia es hoy el país de América Latina mejor conectado a Europa”: Air Europa

Colombia se ha convertido para el continente europeo en un país relevante para su industria aérea. Basta conocer las cifras de Air Europa, la aerolínea del grupo Globalia, cuya casa matriz se encuentra en la isla española de Palma de Mallorca. En palabras de su director comercial, Imanol Pérez, Colombia es el país en el que más han crecido: se prevé transportar este año más de 391.000 pasajeros entre Madrid y Colombia, lo que representa un crecimiento del 6,5% respecto a 2024 y casi un 18% más que en 2023.

Por rutas eso significa que al ya vuelo diario de Madrid a Bogotá se sumó desde junio un vuelo diario Madrid - Medellín. En la primera ruta con la capital del país se estima que vuelen este 2025 más de 203.000 pasajeros y 188.500 en Medellín. En ambas, la ocupación media supera el 93%.

EL COLOMBIANO visitó la casa matriz de Air Europa en Palma de Mallorca para conocer más detalles de esta operación comercial que tiene los ojos puestos en Medellín para este segundo semestre.

La apuesta de Air Europa en Colombia comenzó en 2016 con la apertura de la ruta a Bogotá y se fortaleció en 2019 con el inicio de operaciones en Medellín. Cuando llegó la pandemia hubo un bajón en la industria que cada aerolínea sorteó a su manera. Air Europa, por ejemplo, pasó de tener 200 vuelos diarios a tener solo 2: Palma de Mallorca - Ibiza - Palma de Mallorca y Palma - Madrid - Palma.

“En la pandemia mucha gente cerró la persiana y desapareció, nosotros cerramos la persiana, pero no desaparecimos”, asegura Pérez. Tras el encierro, respondieron a sus clientes con bonos, posibilidad de cambios o aplazamientos y eso fue valorado por la gente.

Hoy todas las aerolíneas experimentan un gran cambio: antes de la pandemia había mucha oferta y poca demanda; ahora ocurre lo contrario. La gente viaja más, busca experiencias y, aunque la oferta es limitada por falta de aviones, Air Europa asegura que los últimos tres años han sido los mejores en la historia de la compañía.

El tema de los aviones es un inconveniente común para muchas aerolíneas, pues los fabricantes han tenido retrasos en la entrega de unidades, repuestos y componentes desde la pandemia.

Sobre Colombia, Pérez confirma que es el país en el que más han crecido en los últimos años, pese al reto comercial y la competencia. Además, reitera que hoy Colombia es el país mejor conectado con Madrid y, por ende, con toda Europa.

¿Por qué reforzar la apuesta en Medellín? Desde Palma de Mallorca explican que la alta demanda los llevó a convertirse en jugadores importantes en la ciudad: comenzaron con cuatro frecuencias y ahora, desde junio, tienen un vuelo diario a Medellín.

Sobre la ampliación a otras ciudades como Cali o Cartagena, Pérez señala que no es posible a corto plazo por los problemas globales de incorporación de flota. Con su flota de 57 aviones, Air Europa busca asegurar la conectividad de sus destinos a través de alianzas con Latam y Avianca.

Pérez aclara que Air Europa no es una aerolínea de bajo costo. Su prioridad es el servicio al cliente, aunque reconoce detalles polémicos como el cobro de auriculares. “El cliente es soberano, conseguirlo requiere tiempo, pero perderlo es muy fácil”.

El directivo destaca que este año ha sido particular: septiembre, tradicionalmente un mes flojo, ya se perfila como uno de los mejores de 2025.

Todos los vuelos a Colombia se operan con la flota Boeing 787 Dreamliner. Este año llegaron tres nuevas unidades, y para 2026 esperan incorporar tres aviones más, con nuevas rutas como Madrid - Ginebra.

En total, Air Europa calcula mover 12,5 millones de pasajeros en sus 50 destinos de 30 países, de los cuales 5 millones pasan por Madrid en conexión.

“Creo que estamos en el mejor momento de la historia. España siempre ha tenido vínculos muy grandes con América Latina, pero ahora se suma el tema migratorio con Estados Unidos. Esto hace que más personas viajen a Europa por negocios, estudios y turismo, llenando nuestros vuelos”, señala Pérez.

En Colombia, la clase business ya alcanza una ocupación superior al 80%.

De los 120 vuelos semanales que Air Europa opera en América, 14 son hacia Colombia. La meta es clara: ser la aerolínea preferente en la conexión entre Europa y América.

*Por invitación de la Consejería de Turismo de la embajada de España, Fundación Turismo Responsable de Mallorca y Air Europa.