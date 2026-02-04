Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

El transporte aéreo en Colombia alcanzó un hito entre 2022 y 2025, con un total de 211.632.245 pasajeros movilizados por los aeropuertos del país. “Una cifra que refleja un crecimiento sostenido de la conectividad aérea y una mayor confianza de los ciudadanos en este modo de transporte”, detalló la Aerocivil en su reporte anual. Para poner el dato en perspectiva, este volumen equivale a que la población colombiana se hubiera transportado, en promedio, cuatro veces por todas las terminales aéreas del territorio nacional durante este periodo. Entérese: Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

Vuelos nacionales e internacionales impulsan la conectividad en Colombia

De acuerdo con las cifras oficiales, 128.527.161 personas viajaron en vuelos nacionales, mientras que 83.105.084 lo hicieron en rutas internacionales. Según la Aerocivil, este comportamiento consolida a Colombia como uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros en la región, impulsado por el dinamismo del turismo, los viajes de negocios, el trabajo y el ocio. “Estos flujos no solo reflejan mayor movilidad, sino también el papel del transporte aéreo como engranaje clave de la economía nacional y de la integración territorial”, se lee en el reporte. En contexto: Aeropuerto de Rionegro rompe por tercer año récord de pasajeros, pero segunda pista sigue en el aire

2025: el mejor año de la historia para la aviación comercial

Tal como ocurrió en 2023 y 2024, el año 2025 volvió a marcar un nuevo récord anual en transporte aéreo de pasajeros. En total, 57.520.767 viajeros, entre nacionales e internacionales, eligieron el avión como su principal alternativa de movilidad. La cifra supera la de 2024, cuando se movilizaron 56.575.554 pasajeros, y confirma una tendencia de crecimiento sostenido. La evolución anual del tráfico de pasajeros fue la siguiente: en 2022 se registraron 48.072.802 pasajeros; en 2023, 49.463.122; en 2024, 56.575.554; y en 2025, 57.520.767 pasajeros, según datos de origen–destino con cifras provisionales de la Aerocivil.