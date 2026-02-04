x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

Entre 2022 y 2025, Colombia movilizó 211 millones de pasajeros aéreos, récord histórico, según Aerocivil, que consolida conectividad, turismo, negocios y crecimiento sostenido del sector.

  • Solo en 2025, se movilizaron 32.864.282 pasajeros en vuelos nacionales y 24.656.485 en rutas internacionales. FOTO: Colprensa.
    Solo en 2025, se movilizaron 32.864.282 pasajeros en vuelos nacionales y 24.656.485 en rutas internacionales. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

El transporte aéreo en Colombia alcanzó un hito entre 2022 y 2025, con un total de 211.632.245 pasajeros movilizados por los aeropuertos del país.

“Una cifra que refleja un crecimiento sostenido de la conectividad aérea y una mayor confianza de los ciudadanos en este modo de transporte”, detalló la Aerocivil en su reporte anual.

Para poner el dato en perspectiva, este volumen equivale a que la población colombiana se hubiera transportado, en promedio, cuatro veces por todas las terminales aéreas del territorio nacional durante este periodo.

Entérese: Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

Vuelos nacionales e internacionales impulsan la conectividad en Colombia

De acuerdo con las cifras oficiales, 128.527.161 personas viajaron en vuelos nacionales, mientras que 83.105.084 lo hicieron en rutas internacionales.

Según la Aerocivil, este comportamiento consolida a Colombia como uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros en la región, impulsado por el dinamismo del turismo, los viajes de negocios, el trabajo y el ocio.

“Estos flujos no solo reflejan mayor movilidad, sino también el papel del transporte aéreo como engranaje clave de la economía nacional y de la integración territorial”, se lee en el reporte.

En contexto: Aeropuerto de Rionegro rompe por tercer año récord de pasajeros, pero segunda pista sigue en el aire

128.527.161 personas viajaron en vuelos nacionales, mientras que 83.105.084 lo hicieron en rutas internacionales.
128.527.161 personas viajaron en vuelos nacionales, mientras que 83.105.084 lo hicieron en rutas internacionales.

2025: el mejor año de la historia para la aviación comercial

Tal como ocurrió en 2023 y 2024, el año 2025 volvió a marcar un nuevo récord anual en transporte aéreo de pasajeros. En total, 57.520.767 viajeros, entre nacionales e internacionales, eligieron el avión como su principal alternativa de movilidad.

La cifra supera la de 2024, cuando se movilizaron 56.575.554 pasajeros, y confirma una tendencia de crecimiento sostenido.

La evolución anual del tráfico de pasajeros fue la siguiente: en 2022 se registraron 48.072.802 pasajeros; en 2023, 49.463.122; en 2024, 56.575.554; y en 2025, 57.520.767 pasajeros, según datos de origen–destino con cifras provisionales de la Aerocivil.

Según la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, con base en los reportes oficiales entregados por las aerolíneas, entre 2022 y 2025 el transporte aéreo de pasajeros registró incrementos acumulados de hasta 19,7%.

Solo en 2025, se movilizaron 32.864.282 pasajeros en vuelos nacionales y 24.656.485 en rutas internacionales, lo que evidencia un balance sólido entre el mercado interno y la conectividad global del país.

“Que más de 211 millones de pasajeros se hayan movilizado en lo corrido del Gobierno del Cambio demuestra que el transporte aéreo está cumpliendo un papel clave en la integración del país, en la reactivación económica y en el derecho de las personas a moverse de manera segura y eficiente”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida