Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025

El transporte aéreo en Colombia alcanzó un hito entre 2022 y 2025, con un total de 211.632.245 pasajeros movilizados por los aeropuertos del país.
“Una cifra que refleja un crecimiento sostenido de la conectividad aérea y una mayor confianza de los ciudadanos en este modo de transporte”, detalló la Aerocivil en su reporte anual.
Para poner el dato en perspectiva, este volumen equivale a que la población colombiana se hubiera transportado, en promedio, cuatro veces por todas las terminales aéreas del territorio nacional durante este periodo.
