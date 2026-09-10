Luz al final del túnel: Antioquia y Gobierno nacional acuerdan plan de aceleración para terminar vía del Toyo

El Túnel del Toyo y la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo entraron en una nueva etapa de trabajo con el objetivo de que el corredor pueda estar en operación entre septiembre y octubre de 2027. El anuncio se conoció durante una visita a la obra realizada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y representantes del Gobierno Nacional, entre ellos la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quienes revisaron el avance de los trabajos y la instalación de los equipos electromecánicos que hacen falta para poner a funcionar el proyecto. La visita también dejó un compromiso para acelerar las labores. El contratista encargado de esta parte del proyecto abrirá nuevos frentes de trabajo para avanzar con mayor velocidad y cumplir el cronograma planteado. Lea más: La carretera Medellín-Quibdó ya tiene cara después de 18 años y $2,2 billones: ¿cuándo la terminan? La importancia de esta fase está en que tener terminada la obra civil no es suficiente para abrir el corredor. Los túneles requieren sistemas eléctricos, ventilación, comunicaciones, señalización, detección y atención de incendios, monitoreo y otros mecanismos que permitan que la circulación sea segura.

Más de 1.800 equipos serán instalados

La dimensión del trabajo que viene se puede medir en la cantidad de equipos que deberá incorporar el proyecto. En todo el corredor se contempla la instalación de 22 subestaciones eléctricas, acompañadas por toda la red interna necesaria para alimentar los diferentes sistemas. También habrá 40 kilómetros de fibra óptica y 390 dispositivos de comunicación y control, que permitirán monitorear y operar la vía. El sistema contra incendios tendrá 18 kilómetros de tubería, 182 hidrantes y tres estaciones de bombeo. A esto se sumarán 102 ventiladores, fundamentales para renovar el aire y evacuar humo en caso de una emergencia. La infraestructura de seguridad tendrá 358 cámaras, mientras que el control del tráfico contará con 310 equipos de señalización y regulación. Para mantener comunicación permanente con los usuarios, serán instalados 538 dispositivos entre megáfonos y teléfonos de emergencia.

Una parte considerable de esa infraestructura estará concentrada en el Túnel del Toyo, que con sus 9,7 kilómetros será una de las estructuras más importantes de la Nueva Vía al Mar. En su interior se instalarán siete subestaciones eléctricas, además de 9,7 kilómetros de tubería contra incendios, 116 hidrantes y una estación de bombeo. El sistema de ventilación estará compuesto por 50 ventiladores, distribuidos entre el túnel principal y el túnel de evacuación. La seguridad también tendrá una presencia importante: serán 231 cámaras para monitoreo, junto con 130 equipos de señalización y control del tráfico. A eso se sumarán 347 dispositivos de comunicación, entre megáfonos y teléfonos destinados a atender situaciones de emergencia y mantener contacto con quienes utilicen el túnel. Todo este equipamiento deberá estar instalado, probado y puesto a punto antes de permitir el tránsito.

El tramo 1 ya está terminado en obra civil

El proyecto completo tiene 37,7 kilómetros, incluye 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto. El tramo 1, que comprende el trayecto entre Giraldo y Cañasgordas, ya tiene el 100 % de la obra civil terminada. Dentro de este sector está precisamente el Túnel del Toyo. El principal pendiente allí es la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos electromecánicos. La Gobernación y el Distrito de Medellín vienen señalando desde hace meses que este componente es indispensable para que una infraestructura que ya está construida pueda comenzar a operar. Ahora, con la apertura de nuevos frentes, el objetivo es que esas instalaciones avancen de manera paralela y no se conviertan, otra vez, en el punto que retrase la entrada en funcionamiento.

El tramo 2 también se acelerará

Según la información entregada durante la visita, este sector alcanza un avance cercano al 80 %, luego de que la Gobernación de Antioquia y Medellín asumieran su ejecución tras la cesión de los sectores que inicialmente estaban a cargo de la Nación. Entérese: Las 10 grandes obras de Antioquia en el radar para el nuevo gobierno de De la Espriella De acuerdo con información previa de la Gobernación, el tramo 2 pasó de un 54 % cuando fue cedido por la Nación a avances superiores al 70 % y posteriormente alrededor del 80 %. “Esta vez, con la unión del Gobierno Nacional, los gobiernos locales, contratistas e interventores, la meta es que en octubre del próximo año podamos tener circulación. Toca cumplir con mucho rigor lo que nos corresponde, especialmente la instalación de los equipos electromecánicos que no habían sido posibles”, agregó la ministra Elsa Noguera. El anuncio cobra relevancia después de meses de discusión alrededor del retraso en este componente del proyecto. En mayo, el gobernador había cuestionado públicamente que los equipos permanecieran almacenados mientras la obra civil del tramo 1 estaba terminada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: