¿Quiere ir a Curazao? 15% crece el turismo al país caribeño desde Colombia

Curazao tiene de todo para el viajero, precisa Swetlana Schotborg, Coordinadora de Marketing de su país para Suramérica y el Caribe. “Tenemos 55 nacionalidades y eso se vive y se siente. Se nota en lo culinario, en la cultura y la arquitectura. Tenemos más de 35 playas para que la gente se relaje, descanse, pero además hay todo tipo de turismo, desde el ecológico, de aventura, resorts para el relax y mucho más”, detalla.

Le puede interesar: Isla cerca de Cartagena fue reconocida a nivel internacional por la prestigiosa guía Michelin: ¿cuánto cuesta visitarla?

Swetlana estuvo en Medellín porque hay muy buenas noticias para los viajeros que salgan de nuestra ciudad hacía Curazao. Además de las 3 rutas semanales que directamente tiene Wingo, llega Z Air, la aerolínea de la isla caribeña que acaba de confirmar la reanudación de su vuelo directo entre Medellín y Curazao a partir del 24 de noviembre de 2025, fortaleciendo la conexión entre Colombia y el Caribe neerlandés justo a tiempo para la temporada de vacaciones.

“La aerolínea operará la ruta dos veces por semana (lunes y viernes) con su nueva aeronave Embraer ERJ-140, ofreciendo una experiencia más cómoda y rápida para los pasajeros”, precisaron desde la oficina de turismo de Curazao desde donde añadieron que Medellín continúa posicionándose como la segunda ciudad de Colombia más importante para el turismo del país caribeño, con un crecimiento del 15% en visitantes colombianos en lo que va del 2025.