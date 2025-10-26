Pogacar gana menos del 5% de lo que percibe Cristiano Ronaldo: así está la brecha de salarios en el deporte de élite

De ellos, 230 son por su contrato con el equipo árabe, con el que tiene vínculo hasta mediados de 2027. Los 50 restantes son por compromisos publicitarios, entre otros negocios. Por otra parte, el esloveno Tadej Pogacar, máxima figura del pedalismo internacional y quien durante varios momentos del año suele llenar con su rostro las redes sociales, percibe ingresos anuales por 13.9 millones de euros. Eso, haciendo el comparativo, es el 4.9% del dinero que ingresa al patrimonio de Ronaldo. El jugador luso, además, tiene una diferencia grande en lo que recibe como pago, con respecto a su colega de profesión que ocupa el segundo lugar en el listado Forbes. Ronaldo gana 150 millones de dólares más que el argentino Lionel Messi, quien con el Inter Miami de la MLS estadounidense percibe 130 millones de dólares, de los que 60 son por lo que hace en la cancha, mientras que 70 por acuerdos comerciales.

¿Por qué el béisbol ha hecho contratos tan grandes últimamente?

Estados Unidos y Arabia Saudita son los países donde mejor pagan a sus deportistas. La Major League Baseball (MLB), ha vivido en los últimos años la firma de contratos por cifras “escandalosas” con sus máximas estrellas. Dos ejemplos claros son los que firmaron el dominicano Juan Soto, con los Mets de Nueva York en 2025, y el que acordaron los Dodgers de Los Ángeles con el japonés Shohei Ohtani en 2024. El beisbolista caribeño firmó 15 años con el equipo neoyorquino a cambio de 765 millones de dólares.

Eso lo convierte, según los datos que se tienen, en el beisbolista mejor pagado del mundo en 2025 con un salario de 126.9 millones de dólares. Entre tanto, Ohtani firmó un acuerdo extraño con los Dodgers. El contrato por 700 millones de dólares, va hasta 2034. Sin embargo, en ese tiempo, solo recibirá 2 millones por año. Los 680 restantes le serán pagados como un crédito hipotecario entre 2034 y 2043. A pesar de eso, se estima que sus ingresos en 2025 son de 104 millones.

Arabia Saudita cambió las reglas en el Golf?

Uno de los pilares del proyecto Visión Saudí 2030, que promueve el gobierno de Arabia para posicionarse como potencia, es el deporte. Desde ese país no solo han metido dinero al fútbol. También al golf. Un par de años atrás creó el circuito Liv como competencia directa del PGA Tour.

Para la promoción del mismo, firmaron como figura al español Jon Rahm (30 años), quien recibe 99 millones de dólares, convirtiendo al golf en la tercera disciplina que mejor le paga a sus estrellas. El norteamericano Scottie Scheffler, de 29 años, compite en el PGA y gana 90 millones de dólares. El golfista nacido en Nueva Jersey, recibe 30 millones más de los que percibe el quarterback Dak Prescott en el equipo Dallas Cowboys de la NFL, Liga de fútbol americano de Estados Unidos, que tiene ingresos por 60 millones de dólares según un informe de CNN. Este deporte, muy famoso en la Unión Americana, es el cuarto que mejor le paga a sus figuras. En el listado lo sigue el baloncesto norteamericano. Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, recibe ingresos por 59,6 millones de dólares y, por primera vez en muchos años, superó a LeBron James, quien con 52, 6 millones no aparece siquiera en los 10 primeros (ese puesto pertenece a Karl-Antonhy Towns con 53,1 millones).