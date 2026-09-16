Vicepresidente Restrepo irá a Asamblea de la ONU y canciller Bula matiza su posición sobre ese organismo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para su primer gran encuentro diplomático en Naciones Unidas. En esta ocasión no viajará el presidente, sino el vicepresidente José Manuel Restrepo. La decisión contrasta con una de las propuestas que De la Espriella defendió durante la campaña: revisar e incluso retirar a Colombia de organismos como la ONU, la OEA y la CIDH. En contexto: Con delegación de Restrepo ante la ONU, Abelardo empieza a cumplir su promesa de no salir del país El entonces candidato llegó a calificar a la ONU y la OEA como “directorios políticos de la izquierda” y cuestionó los costos de mantener la participación colombiana. Ahora, sin embargo, el discurso desde la Cancillería apunta en otra dirección. Durante su intervención ante el Congreso, el canciller Omar Bula sostuvo que Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones y en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad. “Estamos en un mundo en el que las instituciones multilaterales trascienden todo tipo de fronteras nacionales, regionales y son decisiones de índole global”, afirmó Bula.

El canciller agregó que Colombia mantendrá su participación mientras tenga un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y continuará trabajando con los demás integrantes de Naciones Unidas. Cabe señalar que desde enero de este año y hasta diciembre del 2027 Colombia tiene un lugar temporal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese es el órgano principal de la ONU que discute asuntos de seguridad internacional. Durante la campaña, De la Espriella había planteado revisar la permanencia de Colombia en la ONU y la OEA. En junio, por ejemplo, dijo que el asunto sería revisado y cuestionó los beneficios de pertenecer a esos organismos. La propuesta también incluía revisar la permanencia de Colombia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero desde su elección fueron varias las voces que señalaron que este cometido no se podría llevar a cabo. Así lo hizo, por ejemplo, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto en entrevista con este medio. Pero ahora el Gobierno ya designó representantes ante esos organismo; por ejemplo el abogado Mauricio Gaona es embajador ante la ONU. Mientras que el representante de Colombia ante la OEA es Alejandro Ordoñez, quien fue posesionado recientemente. De hecho, el canciller Omar Bula se recibió hace tres semanas en el Palacio de San Carlos a Miroslav Jenča, Representante Especial para Colombia y líder de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU. También lo hizo el ministro del Interior Rodrigo Lara hace dos semanas.

Así será el rol del “vice” en la Asamblea de Naciones Unidas

Entre tanto, Restrepo confirmó que será el encargado de llevar ante Naciones Unidas el mensaje del nuevo Gobierno durante la Semana de Alto Nivel, que se desarrollará en Nueva York. El debate general está programado entre el 22 y el 26 de septiembre, con una jornada adicional el 28. Será la primera vez desde 2001 que un presidente colombiano no asista personalmente a este encuentro y que la representación en el debate general quede en cabeza del vicepresidente. La ausencia de De la Espriella, en todo caso, responde a otra promesa de campaña: el presidente había asegurado que no viajaría al exterior durante su mandato y que delegaría este tipo de compromisos en Restrepo y el canciller. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La agenda del vicepresidente también incluirá reuniones bilaterales con representantes de otros países y encuentros con fondos de inversión y empresarios, con el objetivo de promover a Colombia como destino de inversión. La idea del vicepresidente sería presentar proyectos nacionales y explicar las condiciones que plantea el Gobierno para atraer capital extranjero. Para preparar esta agenda, Restrepo ya ha sostenido reuniones con ProColombia. Le puede interesar: “No van a poder retirar a Colombia de la ONU ni acabar con la JEP”: Rafael Nieto

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