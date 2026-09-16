Vicepresidente Restrepo irá a Asamblea de la ONU y canciller Bula matiza su posición sobre ese organismo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para su primer gran encuentro diplomático en Naciones Unidas. En esta ocasión no viajará el presidente, sino el vicepresidente José Manuel Restrepo. La decisión contrasta con una de las propuestas que De la Espriella defendió durante la campaña: revisar e incluso retirar a Colombia de organismos como la ONU, la OEA y la CIDH.
En contexto: Con delegación de Restrepo ante la ONU, Abelardo empieza a cumplir su promesa de no salir del país
El entonces candidato llegó a calificar a la ONU y la OEA como “directorios políticos de la izquierda” y cuestionó los costos de mantener la participación colombiana.
Ahora, sin embargo, el discurso desde la Cancillería apunta en otra dirección. Durante su intervención ante el Congreso, el canciller Omar Bula sostuvo que Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones y en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad.
“Estamos en un mundo en el que las instituciones multilaterales trascienden todo tipo de fronteras nacionales, regionales y son decisiones de índole global”, afirmó Bula.