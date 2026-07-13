“No van a poder retirar a Colombia de la ONU ni acabar con la JEP”: Rafael Nieto

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, continúan las conversaciones para conformar la coalición que respaldará en el Legislativo las iniciativas del presidente electo, Abelardo De la Espriella. El Centro Democrático ya anunció su intención de declararse partido de gobierno; sin embargo, algunos de sus congresistas, aunque respalden al nuevo mandatario, no dejarán de expresar sus posturas.
“Está muy bien que el nuevo gobierno tenga interlocución directa con alcaldes y gobernadores. (...) Pero se equivoca De la Espriella al sostener que los congresistas no tendrán espacios de intermediación en su gobierno”.
Esta ha sido una de las críticas más recientes del senador electo Rafael Nieto al gobierno entrante, por unas declaraciones de Abelardo en Cúcuta cuando dijo que no habría intermediación con parlamentarios.
En entrevista con EL COLOMBIANO, habló sobre la construcción de mayorías en el Congreso, las promesas incumplibles y los principales retos que enfrentará el nuevo Gobierno.