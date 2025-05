$!¿Qué hay de la vida de los medallistas olímpicos del país? Esto hacen hoy

En la historia de los Juegos Olímpicos, Colombia tiene un registro de 38 medallas logradas por 29 deportistas, siendo Mariana Pajón la más ganadora hasta el momento con tres preseas (dos oros y una plata).

Estos atletas, que se convirtieron en ídolos y ejemplos a seguir, coinciden en que ser medallistas les cambió la vida, mucho más en los tiempos modernos, en los que el reconocimiento en las redes sociales es tan masivo. En ese listado, que inauguraron Helmut Bellingrodt, Alfonso Pérez y Clemente Rojas en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, aparecen 14 mujeres y 12 hombres que dejaron sus nombres en el podio en diferentes justas celebradas hasta acá.

Ganar una medalla olímpica es el sueño de todo deportista, y lograrlo y ser parte de la historia no solo es una satisfacción enorme, sino un gran compromiso.

Así lo expresa Carlos Mario Oquendo, primer hombre medallista del BMX nacional, quien agrega que convertirse en referente da orgullo, pero al mismo tiempo implica una responsabilidad: “Nosotros entrenamos fuerte para darlo todo en la competencia, pero cuando ganamos y nos convertimos en espejos, a veces no estamos bien preparados para eso. Es que ya no solo te miran por el resultado, sino que la gente se acerca para hablarte, para pedirte consejos, para que le des tips de cómo lograste la meta que ellos también quieren cumplir”, comenta el medallista de bronce de Londres 2012.

De esos 29 atletas que han alcanzado 5 oros, 16 platas y 17 bronces que registra Colombia en el historial olímpico, solo ocho se mantienen activos y adelantan el ciclo competitivo pensando en Los Ángeles 2028.

En esa lista aparecen nombres de experiencia como Mariana Pajón, junto a caras nuevas como Ángel Barajas, Mari Leivis Sánchez, Yeison López y Tatiana Rentería, los más recientes ganadores de preseas en las justas de París 2024.

Los 21 restantes han transitado por otros caminos, como la política, la dirigencia, el sector empresarial, la televisión, la farándula o como comentaristas deportivos, aunque la gran mayoría dio el paso para convertirse en entrenadores, pues quieren compartir con las nuevas generaciones todo lo aprendido en sus carreras.

Cada uno es consciente del rol que debe cumplir en el país, pues han experimentado la alegría que significa ser ejemplos a seguir.

Mariana Pajón, quien a pesar de las lesiones que ha sufrido sigue vigente en el deporte y sueña con otros Juegos Olímpicos, es la más ganadora del país. Sus medallas no solo le han dado prestigio internacional, sino que le han permitido experimentar el amor y la admiración de grandes y chicos. “Representar a Colombia siempre es un sueño, un orgullo, y ser medallista te permite convertirte en esa imagen que los niños quieren seguir, y eso es algo que me llena de felicidad: saber que, gracias a lo que estamos haciendo, ya muchas niñas quieren montar BMX. Eso es maravilloso. No les toca como a mí, que al principio tenía que correr siempre con hombres para poder competir”, reconoce la múltiple medallista.

Con algunas excepciones, la mayoría de los medallistas colombianos han logrado continuar una carrera destacada fuera de las canchas y las pistas, convirtiéndose en ejemplos de emprendimientos, tal y como pasó con Rigoberto Urán, quien, tras ganar la medalla de plata en Londres 2012 y brillar en las principales pruebas del ciclismo mundial, alcanzó mucho más reconocimiento. Rigo, quien desde pequeño ha sido comerciante, supo reconocer el impulso que le dio la medalla de Londres, y desde entonces empezó a generar recursos alternos con su marca, su nombre, consciente de que la vida del deportista es muy corta. Emprendió con negocios que, actualmente, le permiten generar ingresos millonarios.