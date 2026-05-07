Video | Destrozados con rastros de sangre: así quedaron algunos baños del Atanasio tras las protestas de hinchas del DIM

Un rastro de loza quebrada y tuberías arrancadas es el balance físico en el interior de la tribuna norte durante la noche de este jueves 7 de mayo. Lo que comenzó como un despliegue de luto visual, con cientos de aficionados vestidos de negro, mutó rápidamente en un sabotaje estructural sistemático.

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Los baños del sector norte del Estadio Atanasio Girardot no resistieron la jornada; quedaron convertidos en un vertedero de escombros mientras, afuera, el estruendo de la pólvora sentenciaba la suspensión del encuentro frente a Flamengo.

El reporte visual de la zona de servicios publicado por el medio Ciudad Sur describió una escena de desmantelamiento. Las imágenes captadas tras el desalojo exponen sanitarios fragmentados, paredes rayadas y sistemas de drenaje obstruidos deliberadamente.

La protesta de la barra del Independiente Medellín, enfocada en fracturar la relación con la dirigencia, encontró en la infraestructura pública el blanco para materializar su inconformismo.