“¡Espere, espere! Mi novio”: La tierna pausa de la gobernadora del Chocó en Bahía Solano

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se volvió viral mientras recorría en patineta eléctrica las calles de Bahía Solano para grabar un video sobre las obras de pavimentación y la promoción turística del municipio. En plena grabación vio a su novio y se detuvo para saludarlo. “Vías del progreso para el turismo, para el desarrollo. ¡Espere, espere! Mi novio (...)”, dijo Córdoba mientras frenaba para saludar a Jhovanny Arias, quien se bajó de un “moto ratón”. El momento fue registrado por el equipo de comunicaciones de la gobernadora y posteriormente fue publicado en sus redes sociales. Entérese: Gobernadora del Chocó le hace llamado a turistas con planes para ir a ver ballenas: “no cancelen” Córdoba acompañó las imágenes con la canción ‘Tan Natural’, de Felipe Peláez, y aprovechó la escena para bromear con sus seguidores: “Distracciones del trabajo. Pronto les cuento el contexto de este video porque sí (...) había que hacer esa pausa. Pero seamos sinceros (...) ¿quién más se detendría a saludar a su pareja? No me dejen sola en esto”, escribió en TikTok.

La publicación generó más de 328.600 visualizaciones y varios comentarios de usuarios que se fijaron en el encuentro entre la gobernadora y su pareja: “Ya nos pusimos celosos, media Colombia”, “Qué hombre más afortunado con una novia tan hermosa”, “¿Es normal que tenga rabia y celos sin conocerla?” y “Prioridades, gobernadora, jajaja”, fueron algunos de los mensajes.

¿Quién es el novio de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba?

El novio de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, es Jhovanny Alexander Arias Mena, politólogo y especialista en economía pública y gestión territorial. Su trayectoria profesional ha estado vinculada con asuntos políticos y administrativos del departamento, y ha tenido participación laboral en la Alcaldía de Istmina. Lea más: “Muchas veces las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores”: gobernadora del Chocó habló de los retos que vienen

¿Qué estaba haciendo la gobernadora en Bahía Solano?

Antes de detenerse a saludar a su pareja, Córdoba estaba mostrando parte de las obras de infraestructura que se adelantan en Bahía Solano, en un recorrido con el que busca promocionar el municipio como destino turístico. La gobernadora mostró las nuevas vías pavimentadas mientras invitaba a los turistas a visitar la zona durante la temporada de ballenas: “Con esta belleza... Este mar y este pavimento nuevo, ¿qué están esperando ustedes para venir a vivir Bahía Solano?”, dijo en otro video.

Córdoba explicó que las obras hacen parte de los esfuerzos del municipio y de la Gobernación del Chocó para mejorar el entorno urbano y fortalecer el turismo: “Poco a poco, con los esfuerzos del territorio, del municipio, de la gobernación del Chocó, vamos consolidando el tipo de urbanismo que se merece una ciudad turística como la ciudad Mutis en Bahía Solano”, señaló. “Estas son las vías para el turismo. Desarrollo, estas son las obras del progreso”, concluyó.

Zonas turísticas del Chocó buscan reactivar el comercio tras el terremoto

El recorrido hace parte de la promoción turística del Chocó después del terremoto del 10 de agosto, que afectó diferentes zonas del departamento y generó preocupación entre quienes tenían viajes programados hacia el Pacífico. En medio de la emergencia, la Gobernación ha buscado mantener activa la llegada de visitantes y mostrar que varios de sus destinos turísticos continúan operando. La gobernadora ya había hecho un llamado a los turistas que tenían viajes previstos a Nuquí, Bahía Solano y Juradó para que no cancelaran sus planes, especialmente durante la temporada de avistamiento de ballenas, uno de los principales atractivos turísticos de esta zona del Pacífico colombiano. A esa promoción se han sumado las obras de infraestructura que se adelantan en Bahía Solano, entre ellas la pavimentación de vías que la gobernadora mostró durante su recorrido en patineta eléctrica. La intención es fortalecer las condiciones para la actividad turística y acompañar la recuperación económica de municipios que dependen de la llegada de visitantes. Conozca más sobre el Chocó y apoye su recuperación: Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico Bloque de preguntas y respuestas: