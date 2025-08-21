En video | Este es el momento en el que derriban helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia

En un video que difundió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quedó registrado el momento en el que con un dron fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional, en un hecho que dejó seis personas muertas y otras siete heridas.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, de Amalfi, en los límites con Anorí, en el Nordeste antioqueño, cuando la aeronave se disponía a recoger a los uniformados que fueron atacados con tatucos por parte de miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.