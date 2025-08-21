x

En video | Este es el momento en el que derriban helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó el video en el que se produjo el ataque contra la aeronave de la Dirección de Antinarcóticos en la vereda El Toro.

  • El helicóptero se disponía a recoger a unos policías que fueron atacados por integrantes de las disidencias cuando lo atacaron con el dron. FOTO: Captura de video
    El helicóptero se disponía a recoger a unos policías que fueron atacados por integrantes de las disidencias cuando lo atacaron con el dron. FOTO: Captura de video
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 42 minutos
En un video que difundió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quedó registrado el momento en el que con un dron fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional, en un hecho que dejó seis personas muertas y otras siete heridas.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, de Amalfi, en los límites con Anorí, en el Nordeste antioqueño, cuando la aeronave se disponía a recoger a los uniformados que fueron atacados con tatucos por parte de miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

En ese momento, integrantes de este grupo armado utilizaron un dron, al parecer cargado con explosivos, para golpear el rotor trasero de un Black Hawk UH60, haciéndolo caer.

Amplíe la noticia: Urgente: Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; seis policías muertos y siete heridos

Espere ampliación

