Video | Emergencia en Envigado: incendio a las afueras de SuperMú generó momentos de angustia

En un parqueadero de un almacén, al parecer un auto en llamas habría provocado la emergencia en el lugar.

  • El incendio fue captado por edificios aledaños al supermercado. Foto: Captura de video suministrado a EL COLOMBIANO
    El incendio fue captado por edificios aledaños al supermercado. Foto: Captura de video suministrado a EL COLOMBIANO
  • Así quedaron los dos autos incinerados. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO por parte de Bomberos Envigado
    Así quedaron los dos autos incinerados. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO por parte de Bomberos Envigado
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
En horas de la tarde de este jueves, 20 de noviembre, vecinos del sector de San Marcos en Envigado vivieron momentos de angustia luego de un incendio a las afueras de un supermercado.

Lea también: En video | Milagro en las llamas: bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en incendio en el centro de Medellín

El hecho tuvo lugar a las afueras del supermercado SuperMú, antes La Vaquita en el sector de San Marcos, el antiguo Consumo. Videos grabados desde edificios aledaños muestran como el Cuerpo de Bomberos llega al lugar para controlar las llamas.

Según un informe preliminar de las autoridades, uno de los vehículos que se encontraba estacionado en el parqueadero se incineró completamente. Un auto que estaba al lado también resultó afectado.

Así quedaron los dos autos incinerados. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO por parte de Bomberos Envigado
Así quedaron los dos autos incinerados. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO por parte de Bomberos Envigado

El Cuerpo de Bomberos llegó al lugar de la emergencia totalmente equipado en donde, gracias a la acción de dos extintores, se pudo controlar la conflagración. Al momento del incendio no apareció el dueño del carro.

Siga leyendo: ¿Estamos listos? Envigado será el primero en prender los alumbrados navideños: conozca la programación de actividades

