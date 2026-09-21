Recorrido en video del “penthouse más exclusivo” de Bogotá, ahora en arriendo, por el que investigan a Ricardo Roa

El penthouse de Ricardo Roa, por cuya compra la Fiscalía adelanta una investigación, fue puesto en arriendo. En la plataforma inmobiliaria PIZO, con más de 11.000 seguidores en Facebook, fue publicado el inmueble; está ubicado en la calle 92 con carrera 8.ª, en el barrio Chicó. Le puede interesar: Aplazan la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por caso del apartamento de lujo, ¿en qué va el proceso? En la descripción se indica que el apartamento tiene unos 400 metros cuadrados y su valor de arrendamiento estaría en $40 millones mensuales, incluida la administración. Esto pese a que Roa habría adquirido el inmueble por aproximadamente $1.800 millones, pese a que su valor comercial estimado era de más de $2.700 millones, según señala la Fiscalía. La propiedad es un penthouse dúplex con 190 metros cuadrados de terraza privada. La oferta señala que cuenta con tres habitaciones, cada una con baño privado, además de una cuarta habitación que puede ser utilizada como oficina, seis parqueaderos independientes y depósito.

Dicen que estaría listo en un mes; y como detalles de lujo agregan que tiene una terraza en herradura de 190 metros cuadrados, con jacuzzi, pérgolas, sala exterior, comedor y zona BBQ.

El negocio que está bajo la lupa