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Recorrido en video del “penthouse más exclusivo” de Bogotá, ahora en arriendo, por el que investigan a Ricardo Roa

El inmueble, ubicado en Chicó de Bogotá, tiene unos 400 metros cuadrados y está siendo ofrecido por $40 millones mensuales. La Fiscalía investiga a Roa por la compra del apartamento. El exgerente de Ecopetrol lo habría conseguido en un “gangazo”.

  • El apartamento de Roa, ubicado en Chicó, habría sido embargado por una demanda civil. FOTOS: Colprensa y captura de pantalla
    El apartamento de Roa, ubicado en Chicó, habría sido embargado por una demanda civil. FOTOS: Colprensa y captura de pantalla
El Colombiano
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hace 39 minutos
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El penthouse de Ricardo Roa, por cuya compra la Fiscalía adelanta una investigación, fue puesto en arriendo. En la plataforma inmobiliaria PIZO, con más de 11.000 seguidores en Facebook, fue publicado el inmueble; está ubicado en la calle 92 con carrera 8.ª, en el barrio Chicó.

Le puede interesar: Aplazan la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por caso del apartamento de lujo, ¿en qué va el proceso?

En la descripción se indica que el apartamento tiene unos 400 metros cuadrados y su valor de arrendamiento estaría en $40 millones mensuales, incluida la administración. Esto pese a que Roa habría adquirido el inmueble por aproximadamente $1.800 millones, pese a que su valor comercial estimado era de más de $2.700 millones, según señala la Fiscalía.

La propiedad es un penthouse dúplex con 190 metros cuadrados de terraza privada. La oferta señala que cuenta con tres habitaciones, cada una con baño privado, además de una cuarta habitación que puede ser utilizada como oficina, seis parqueaderos independientes y depósito.

Dicen que estaría listo en un mes; y como detalles de lujo agregan que tiene una terraza en herradura de 190 metros cuadrados, con jacuzzi, pérgolas, sala exterior, comedor y zona BBQ.

El negocio que está bajo la lupa

Según la Fiscalía, el negocio del inmueble estaría relacionado con el empresario Juan Guillermo Mancera. En marzo de 2026, el ente acusador imputó a Roa por tráfico de influencias por presuntas irregularidades vinculadas con la compra del apartamento y por posibles beneficios posteriores para Mancera.

Según esa acusación, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares relacionados con Mancera.

La Fiscalía sostiene que, después de recibir condiciones favorables en la compra del apartamento, Roa habría utilizado su posición para presionar a directivos de Hocol con el propósito de favorecer a la empresa Gaxi ESP S.A.S., vinculada a Mancera, en un negocio energético relacionado con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena en el Caribe.

En cuanto a las preguntas sobre si el anuncio del arriendo significaba que Roa se iría del país, su abogado Juan David León dijo a El Tiempo que su cliente seguirá respondiendo ante las autoridades; señaló que la decisión de poner el apartamento en arriendo es de carácter personal.

Hay que señalar que el apartamento de Roa estaría embargado tras una demanda civil presentada por SADI, firma que reclama deudas relacionadas con la campaña presidencial de 2022, de la cual Roa fue gerente y por la que también se le investiga.

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