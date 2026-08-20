Aplazan la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por caso del apartamento de lujo, ¿en qué va el proceso?

Se instaló la audiencia de acusación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.
Sin embargo, después del receso se conoció que el juez del caso suspendió la acusación en su contra. La audiencia fue aplazada para el 25 de noviembre de este año, después de que su abogado, Juan David Quiroga, anunciara una petición de nulidad de su llamado a juicio.