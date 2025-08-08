Otro viernes de locos: todo lo que debe saber sobre la nueva película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Tuvieron que pasar más de 20 años para que la divertida, aunque disparatada historia del cambio de cuerpos protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresara a la gran pantalla. Ya está en las carteleras de cine colombianas Otro viernes de locos, la nueva película de Disney que funciona como secuela del clásico estrenado en 2003.

Ambas actrices retoman sus papeles originales como Anna y Tess Coleman, la madre e hija que, hace dos décadas, intercambiaron cuerpos accidentalmente a causa de un hechizo. Esta continuación se sitúa varios años después: Anna ahora es madre de Harper y está a punto de casarse, lo que la convertirá también en madrastra de Lily. “Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo podría caer dos veces”, señala la sinopsis.

Todo apunta a que una situación similar a la de la primera cinta volverá a suceder, pero la pregunta está en cómo las protagonistas enfrentarán nuevamente el cambio de cuerpos. Al reparto se suman Julia Butters (Harper) y Sophia Hammons (Lily). También regresa Chad Michael Murray, el recordado galán que interpretó a Jake en la historia original.

Otro viernes de locos se ha convertido en una de las producciones más esperadas de Disney para 2026. Desde el estreno de la primera película en 2003, los fanáticos han pedido una continuación. En el verano de 2024, Lohan y Curtis se reencontraron en el set para comenzar el rodaje, y desde entonces la nostalgia está en crecimiento.

Parte de ese sentimiento se debe a que este lanzamiento representa uno de los pasos más importantes en la carrera de Lindsay Lohan en los últimos años. En la década de los 2000, Un viernes de locos le abrió camino hacia papeles en Mean Girls, Herbie a toda marcha y Devuélveme mi suerte. Luego de un largo receso en la actuación, reapareció en 2022 con Navidad de golpe, una comedia romántica de Netflix. Sin embargo, Otro viernes de locos es el estreno más destacado de su carrera de los últimos años.