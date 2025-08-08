x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Otro viernes de locos: todo lo que debe saber sobre la nueva película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

La historia regresó a las salas de cine más de veinte años después del estreno de Un viernes de locos, una de las cintas más reconocidas de Disney.

  • Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan son Tess y Anna Coleman en Otro viernes de locos. FOTO Disney
    Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan son Tess y Anna Coleman en Otro viernes de locos. FOTO Disney
El Colombiano
El Colombiano
hace 39 minutos
bookmark

Tuvieron que pasar más de 20 años para que la divertida, aunque disparatada historia del cambio de cuerpos protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresara a la gran pantalla. Ya está en las carteleras de cine colombianas Otro viernes de locos, la nueva película de Disney que funciona como secuela del clásico estrenado en 2003.

Ambas actrices retoman sus papeles originales como Anna y Tess Coleman, la madre e hija que, hace dos décadas, intercambiaron cuerpos accidentalmente a causa de un hechizo. Esta continuación se sitúa varios años después: Anna ahora es madre de Harper y está a punto de casarse, lo que la convertirá también en madrastra de Lily. “Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo podría caer dos veces”, señala la sinopsis.

Lea: Hollywood revive sus clásicos: ¿nostalgia o falta de ideas?

Todo apunta a que una situación similar a la de la primera cinta volverá a suceder, pero la pregunta está en cómo las protagonistas enfrentarán nuevamente el cambio de cuerpos. Al reparto se suman Julia Butters (Harper) y Sophia Hammons (Lily). También regresa Chad Michael Murray, el recordado galán que interpretó a Jake en la historia original.

Otro viernes de locos se ha convertido en una de las producciones más esperadas de Disney para 2026. Desde el estreno de la primera película en 2003, los fanáticos han pedido una continuación. En el verano de 2024, Lohan y Curtis se reencontraron en el set para comenzar el rodaje, y desde entonces la nostalgia está en crecimiento.

Parte de ese sentimiento se debe a que este lanzamiento representa uno de los pasos más importantes en la carrera de Lindsay Lohan en los últimos años. En la década de los 2000, Un viernes de locos le abrió camino hacia papeles en Mean Girls, Herbie a toda marcha y Devuélveme mi suerte. Luego de un largo receso en la actuación, reapareció en 2022 con Navidad de golpe, una comedia romántica de Netflix. Sin embargo, Otro viernes de locos es el estreno más destacado de su carrera de los últimos años.

En cuanto a Curtis, este papel regresa luego de haber ganado su primer premio Óscar en 2023 gracias a su participación en Todo en todas partes al mismo tiempo y un Emmy en 2024 por su aparición en la segunda temporada de The Bear.

“Este juego que las dos tenemos es increíble. Nos conocemos desde hace 22 años y ambas hemos pasado por muchas cosas. Lindsay vive muy lejos (en Dubái) y cada vez que viene a Los Ángeles nos vemos. Así hemos mantenido un contacto muy sólido, porque lo que tenemos es real. Somos muy afortunadas”, le dijo Jamie al medio de comunicación mexicano Excélsior sobre su nueva película.

Lo que pocos saben es que la cinta de 2003 fue un remake de Un viernes alocado, cinta estrenada en 1976 protagonizada por Barbara Harris y Jodie Foster. A su vez, esta historia está basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Mary Rodgers.

Siga leyendo: Javier Bardem se une a cineastas y activistas que exigen frenar la grabación de La Odisea de Christopher Nolan, ¿por qué?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida