Violenta jornada de marchas dejó más de 100 heridos en México. ¿Por qué protestan?

Más de 100 personas lesionadas y decenas aprehendidas dejó una multitudinaria marcha antigubernamental este sábado en Ciudad de México.
La manifestación, convocada en redes sociales por representantes de la “Generación Z” (menores de 28 años), reunió a miles de personas para protestar contra la violencia y la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Durante muchas horas, esta movilización transcurrió y se desarrolló de manera pacífica, hasta que un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos”, afirmó en rueda de prensa el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez.
El funcionario aseguró que 100 policías y 20 manifestantes resultaron lesionados. Cuarenta de los agentes requirieron atención hospitalaria por contusiones y cortadas, añadió.