Vivienda nueva toca mínimos: lanzamientos caen 35% en cuatro años y la VIS enfrenta un desplome estructural

El mercado de vivienda nueva en Colombia enfrenta uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Prueba de ello es que durante el último cuatrienio presidencial se lanzaron 546.727 unidades, una caída de 35% frente al periodo anterior y el registro más bajo de la serie histórica analizada con información de Camacol.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se compara con el comportamiento de los periodos presidenciales anteriores. Entre agosto de 2018 y julio de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, los constructores lanzaron 844.532 viviendas, con un promedio mensual de 17.594 unidades.
En el gobierno de Gustavo Petro, entre agosto de 2022 y julio de 2026, el promedio bajó a 11.390 viviendas mensuales.
Es decir, en cuatro años el mercado pasó de poner en marcha comercialmente casi 17.600 viviendas al mes a menos de 11.400.
Y mientras esto ocurría, cerca de 2 millones de hogares se conformaron en Colombia durante el mismo periodo, lo que deja una pregunta sobre la oferta que tendrá el país en los próximos años.
Para Andrés Giraldo, consultor inmobiliario y CEO de Growth Lab, el problema no es únicamente cuánto se está vendiendo hoy, sino cuánto se está dejando de estructurar para mañana.
“Los lanzamientos de vivienda nueva durante el último cuatrienio presidencial se contrajeron 35%. La inversión salió espantada. ¿Cómo la atraemos?”, cuestionó.
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