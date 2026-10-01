Desde noviembre se podrá volar de Medellín directamente a Buenos Aires con tarifas desde 270 dólares

Medellín tendrá desde el 12 de noviembre una conexión aérea directa con Buenos Aires, Argentina. La aerolínea JetSMART anunció el pasado miércoles 30 de septiembre el lanzamiento de la ruta entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, con cinco frecuencias semanales, una oferta inicial de 1.860 sillas y tarifas que parten desde los 901.765 pesos —equivalentes a 269,77 dólares, impuestos y tasas incluidos—. Es la primera vez que una aerolínea ultralow-cost opera una conexión directa entre Colombia y Argentina. “Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red, permitiendo a los pasajeros provenientes del sur del continente conectar fácilmente hacia las playas del Caribe colombiano y joyas turísticas de la región como Punta Cana”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia. Por otro lado, Mario García, el country manager de la aerolínea, agregó que la ciudad ya es uno de sus principales puntos de operación en el país: “Ya JetSMART tiene 22 rutas domésticas, entonces desde diferentes zonas del país pueden venir a Medellín y de aquí conectar a Buenos Aires”. La estrategia de esta empresa, originaria de Chile, no es solo bilateral. La ruta está diseñada también como una plataforma de conexión: los viajeros argentinos y del Cono Sur que lleguen a Medellín podrán encadenar vuelos hacia el Caribe colombiano y otros destinos de la red, lo que convierte al José María Córdova en un punto de tránsito para el turismo suramericano. Entérese: Rionegro, la primera ciudad de Colombia en integrar pagos con tarjetas bancarias o billeteras digitales en transporte público

La ruta llega en un momento en que el aeropuerto de Rionegro opera por encima de su capacidad instalada. La propia secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López Acosta, habló sobre ello durante el anuncio: “Nuestro aeropuerto José María Córdova ya tiene una capacidad al tope, está superada, estamos al 140 por ciento de la capacidad, y eso no nos permite seguir creciendo a los pasos que veníamos creciendo”. Esa tensión entre la llegada de nuevas rutas y la infraestructura disponible es uno de los debates más urgentes en torno a la conectividad aérea de Medellín. La ciudad ha crecido como destino turístico y de negocios a un ritmo que el terminal aéreo de Rionegro no logra absorber con comodidad, y la solución —una ampliación significativa del aeropuerto— sigue siendo un proyecto en conversación más que una obra en ejecución. Aun así, López Acosta celebró la conexión con Buenos Aires como una oportunidad para diversificar el origen de los visitantes. Argentina no está en el top cinco de mercados emisores hacia Medellín, pero la ruta directa puede cambiar ese panorama al eliminar la barrera de los vuelos con escala, que encarecen y alargan el viaje.

JetSMART en expansión en Colombia

La aerolínea chilena lleva dos años operando en el mercado colombiano y ha crecido rápido. Durante el primer semestre de 2026 movilizó más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia, y hoy opera 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y 7 rutas internacionales hacia destinos en Suramérica y el Caribe, con una flota de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321. Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, resaltó lo que representa este tipo de anuncios para la ciudad: “Una nueva ruta internacional representa mucho más que una conexión entre dos ciudades: abre oportunidades para atraer nuevos viajeros, fortalecer el intercambio turístico y acercar a Medellín a mercados estratégicos. La conexión directa con Buenos Aires amplía las posibilidades de promoción del destino en Suramérica y fortalece nuestra competitividad”. Desde el 12 de noviembre, los viajeros podrán reservar sus tiquetes en la plataforma de JetSMART. Este anuncio sigue presionando a las entidades decisorias a iniciar la morosa obra de ampliación que necesita el Aeropuerto Internacional José María Córdova.