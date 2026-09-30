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Wadith Manzur se quejó ante organismo internacional por no posesionarse como senador

El congresista del Partido Conservador es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD ocurrido durante la administración Petro.

  • Wadith Manzur acudió formalmente al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP), quien le está pidiendo explicaciones al Estado colombiano por la no posesión del senador. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
    Wadith Manzur acudió formalmente al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP), quien le está pidiendo explicaciones al Estado colombiano por la no posesión del senador. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En medio de las investigaciones que enfrenta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión para Riesgo de Desastres (UNGRD), el equipo jurídico del congresista confirmó que hubo una queja formal de Wadith Manzur ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP).

La reclamación fue interpuesta el 23 de agosto y en esta se denuncia que a Manzur se le impidió rendir juramento y posesionarse como senador para el periodo 2026–2030 el pasado 20 de julio, asegurando que le fueron negadas todas las alternativas propuestas para prestar juramento estando bajo custodia estatal.

Según la defensa del político, al no existir una condena firme en su contra, la imposibilidad de asumir el cargo transgrede el principio de presunción de inocencia y despoja de representación a los más de 130.000 ciudadanos que votaron por él en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Lea también: Wadith Manzur, implicado en escándalo de la UNGRD, le pide al Congreso que lo posesionen virtual desde la cárcel

A raíz de esta denuncia, la UIP requirió formalmente al Congreso de la República para que, junto a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, se rindan explicaciones e informes detallados sobre las razones institucionales y jurídicas por las cuales no se le permitió tomar posesión.

¿Por qué no se pudo posesionar Wadith Manzur?

La situación judicial de Manzur se derivó de una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia solo tres días después de los comicios del 8 de marzo.

El congresista electo es investigado por hechos ocurridos en 2023, cuando integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A Manzur se le señala de presuntamente aceptar ofrecimientos del Ministerio de Hacienda a cambio de favores políticos e impulsar contratos de interventoría en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. Por estos hechos, permaneció inicialmente detenido en la Estación de Carabineros de Bogotá y posteriormente fue trasladado a la cárcel La Picota.

Respecto a su caso, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de libertad interpuesta por su defensa, desestimando el argumento defensivo sobre una decisión previa de julio de 2025 que no contemplaba medida de aseguramiento y que aseguraba que la condición jurídica de un procesado puede modificarse conforme la investigación avanza a nuevas fases y ante la necesidad de proteger pruebas y testimonios del proceso.

Siga leyendo | Wadith Manzur pidió libertad y la Corte le dijo que no: seguirá en La Picota

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Preguntas y respuestas

¿Qué denunció Wadith Manzur ante la Unión Interparlamentaria (UIP)?
La defensa de Manzur denunció que se le impidió juramentarse y asumir como senador pese a no tener una condena firme. También alegó que fueron rechazadas las alternativas propuestas para realizar el juramento mientras permanecía bajo custodia.
¿Qué le pidió la UIP al Congreso de Colombia por el caso de Wadith Manzur?
La UIP solicitó al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado explicaciones e informes detallados sobre las razones jurídicas e institucionales por las que Manzur no pudo tomar posesión como senador.
¿Por qué Wadith Manzur no pudo posesionarse como senador para el periodo 2026-2030?
Wadith Manzur no pudo posesionarse porque se encontraba bajo custodia estatal por una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la investigación por el caso de corrupción de la UNGRD.
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