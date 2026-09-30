Wadith Manzur pidió libertad y la Corte le dijo que no: seguirá en La Picota

La puerta que la defensa de Wadith Manzur buscaba abrir para recuperar su libertad volvió a cerrarse. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud con la que sus abogados pretendían dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantiene al congresista electo privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión, la Corte declaró “impróspera” la solicitud de control de legalidad sobre la detención preventiva impuesta a Manzur en marzo de 2026, proferida por la Sala Especial de Instrucción. “En consecuencia, NEGAR la libertad del procesado”, dice el documento.
En contexto: Wadith Manzur, detenido por saqueo a la UNGRD, no podrá posesionarse como senador desde su lugar de reclusión, ¿por qué?
La providencia también señala que contra esta decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000.
El fallo también precisa que una actuación presentada por la defensa de Karen Manrique, quien igualmente está vinculada al proceso, fue resuelta únicamente en los términos de la solicitud que aquella defensa apoyó y que la decisión sobre Manzur no comprende la medida de aseguramiento impuesta a Manrique.