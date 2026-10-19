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Waka Waka en Kirguistán: Shakira hizo historia en el Bishkek Arena de Asia con más de 40.000 personas

Descalza y con sombrero kirguís, la barranquillera se convirtió en la primera latina en cantar en el estadio más grande de Asia Central.

  • Shakira llevó Las mujeres ya no lloran World Tour hasta Kirguistán, su primera parada en Asia Central. FOTO: GETTY
    Shakira llevó Las mujeres ya no lloran World Tour hasta Kirguistán, su primera parada en Asia Central. FOTO: GETTY
El Colombiano
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Publicado hace 44 minutos Actualizado hace 43 minutos
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El domingo 18 de octubre, Shakira dio su primer concierto en Asia Central frente a más de 40.000 personas en el Bishkek Arena, en Kirguistán, según los organizadores. Fue una de las paradas más inesperadas de Las mujeres ya no lloran World Tour, que llegó hasta allá después de su residencia en Madrid.

Kirguistán es un país montañoso de Asia Central, vecino de China y Kazajistán, y Bishkek es su capital. Allí se construyó el Bishkek Arena, el nuevo estadio nacional de fútbol, con capacidad para unas 51.000 personas, el más grande de la región. Abrió sus puertas el 31 de agosto con la ceremonia de los Juegos Mundiales Nómadas y se inauguró oficialmente el 5 de octubre con una gala de artistas kirguises y kazajos.

El concierto se anunció el 6 de septiembre, apenas unas semanas antes de la fecha, y el contrato establecía que Bishkek sería su única presentación en Asia Central. Esa exclusividad ayuda a explicar por qué el primer día se vendieron más de 13.000 entradas y por qué llegó público de 33 países. La mayoría de los visitantes viajaron desde Kazajistán, Rusia y Uzbekistán, aunque también hubo fans de Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, China y Arabia Saudita.

Una noche con sombrero kirguís

Shakira aterrizó en Bishkek la noche anterior. Antes del show, compartió en Instagram un video desde los camerinos en el que aparecía con el tebetei, el sombrero tradicional del país, un gesto que celebraron sus seguidores locales.

Hacia las 7:40 p. m. comenzó un concierto de cerca de hora y media en el que no faltaron Hips Don’t Lie, Waka Waka y Whenever, Wherever. La artista bailó buena parte del show descalza, y el cierre llegó con la loba gigante y She Wolf. En X circularon videos del público cantando y gritando emocionado sus canciones.

Para Kirguistán, la visita fue también una apuesta económica. El jefe de la Agencia Estatal de Turismo, Eduard Kubatov, estimó que el concierto le dejaría al país unos 30 millones de dólares entre entradas, hoteles y transporte de los visitantes. Para Shakira, fue la prueba de que su música sigue abriendo puertas donde nadie la esperaba.

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Bloque de preguntas

¿Cuándo fue el primer concierto de Shakira en Asia Central?
Fue el domingo 18 de octubre de 2026 en el Bishkek Arena, en Bishkek, capital de Kirguistán, como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.
¿Cuál es el estadio más grande de Asia Central?
Es el Bishkek Arena, el nuevo estadio nacional de fútbol de Kirguistán, con capacidad para unas 51.000 personas.
¿Cuántas personas asistieron al concierto de Shakira en Bishkek?
Según los organizadores, más de 40.000 personas de 33 países.
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