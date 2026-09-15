Si usa WhatsApp en iPhone, haga esto ahora: así puede protegerse de estafa que pide dinero a sus contactos

Una vulnerabilidad en el sistema operativo iOS está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para acceder a WhatsApp y suplantar la identidad del usuario con el fin de pedir dinero a sus contactos sin que este sepa en ningún momento qué está sucediendo.
Los primeros casos de esta estafa se detectaron en mayo en Italia y fueron comunicados a Forenser, una empresa italiana dedicada a la informática forense. Entonces, se comprobó que se vieron afectados distintos modelos de iPhone, todos ellos con alguna versión de iOS 16.