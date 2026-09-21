Xi Jinping y Trump se reunirán esta semana en EE. UU.: comercio, IA y Taiwán estarán sobre la mesa

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos desde el miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre para reunirse con el presidente Donald Trump, confirmó este lunes 21 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

“Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre”, indicó la Cancillería china en un comunicado. La reunión será la segunda cumbre entre los líderes de las dos principales potencias económicas del mundo en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo. También será el tercer encuentro cara a cara entre ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que Pekín “trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias”.

La cumbre se producirá en medio de varios asuntos pendientes entre Washington y Pekín, entre ellos el comercio y los aranceles, el desarrollo de la inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania y el futuro de Taiwán.

Ambos gobiernos también mantienen una tregua comercial alcanzada después de meses de tensiones. Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una reducción de las disputas comerciales, mientras que la reunión de mayo permitió avanzar en la continuidad de ese entendimiento.

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