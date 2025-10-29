Investigado por corrupción en el Inder de la era Quintero fue nombrado como director del Servicio Público de Empleo

El exalcalde Daniel Quintero continúa acomodando a sus aliados en el Gobierno Nacional de Gustavo Petro y más en estos tiempos electorales. Resulta que uno de los investigados por un contrato interadministrativo del Inder Medellín y Metroparques durante la pandemia ahora aterrizó en el Servicio Público de Empleo como director. Se trata del abogado Yuberth Antonio Ordóñez Vergara, de 39 años, quien entre el 10 de enero de 2020 y el 21 de junio de 2022 se desempeñó como jefe de la oficina jurídica del Inder Medellín y desde su cargo habría revisado el convenio interadministrativo 6700013390 de 2020 entre estas dos entidades por valor de 21.826 millones de pesos.

Con estos recursos se pretendía gerenciar, coordinar y ejecutar recursos para la actividad física, junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa de planeación local y Presupuesto Participativo. Entérese: Formularon pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios del Inder Medellín en la alcaldía de Quintero Sin embargo, de acuerdo con el proceso que se lleva en la Personería de Medellín, habría irregularidades en la ejecución de estos recursos entre 2020 y 2021, puesto que Metroparques habría suscrito contratos con otros proveedores para prestar estos servicios, lo que permitiría inferir al Ministerio Público que esta entidad pública no tenía la capacidad de cumplir con este objeto contractual.

Además de Ordóñez Vergara, en este proceso están implicados los exdirectores del Inder Diana Paola Toro, Carlos Mario Romero y Cristian Camilo Sánchez, además de los líderes de programa de esta entidad Yuynan Ordoñez Vergara (hermano de este abogado) y Deiby Stik Valencia. También se le abrió investigación a quien lo sucedió en la oficina jurídica, John Fernando Cardeño Zapata. Le puede interesar: Fiscalía pide condena para tres exfuncionarios y un contratista de Quintero por el caso del Inder Adicionalmente, en el proceso están inmersos los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez y Carlos Augusto Jaramillo. Mientras avanza este proceso por parte de la Personería de Medellín, ahora Ordóñez Vergara tendrá a su cargo administrar la empresa encargada de la búsqueda de empleo a miles de personas en el país, de acuerdo con el decreto 1147 del 26 de octubre de 2026, el cual fue firmado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez.