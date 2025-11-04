Defensoría del Pueblo alerta sobre el aumento de agresiones a periodistas en Colombia

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el aumento de las agresiones contra quienes ejercen el periodismo en Colombia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, establecido por Naciones Unidas.

Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, en el último año, 83 perdieron la vida por ejercer su oficio a nivel mundial. El panorama en Colombia, advierte la Defensoría, es “alarmante”.

De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero de 2020 hasta la actualidad se registran 10 casos fatales en los departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre.

Colombia ocupa actualmente el puesto 115 entre 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras, lo que la ubica como uno de los contextos más peligrosos para ejercer el periodismo en 2025.

La institución también hizo un llamado a reconocer los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas. “Cuando las víctimas son mujeres, la violencia se multiplica”, recordó la Defensoría, al subrayar que, además de las agresiones físicas, son víctimas de ataques digitales, campañas de desprestigio, acoso sexual y hostigamiento amplificado por algoritmos en redes sociales.

La Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos contra periodistas.

De igual forma, exhortó al Gobierno Nacional a pronunciarse públicamente en respaldo de la colectividad periodística, recordando que el Estado colombiano es garante de su seguridad e integridad.

En ese sentido, pidió al Gobierno “abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan interpretarse como habilitadores de violencia hacia cualquier sector de la prensa” y promover compromisos de respeto hacia la libertad e independencia editorial.