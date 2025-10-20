Zelenski está dispuesto a asistir al encuentro entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró el lunes que está dispuesto a asistir al encuentro en Hungría entre los mandatarios ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump, si es invitado.

“Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo”, dijo Zelenski a los periodistas.

Lea también: Trump se verá con Putin en Budapest tras una llamada de “grandes progresos”

El mandatario estadounidense anunció el jueves una reunión con Putin en Budapest, la capital húngara, “en las próximas dos semanas”. El objetivo de dicho encuentro, precisó, es “ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania”.

El último encuentro entre ambos dirigentes tuvo lugar el 15 de agosto en Alaska, aunque no llevó a ninguna perspectiva concreta de resolución del conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo el lunes con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, una “conversación constructiva sobre posibles pasos concretos” relacionados con la reunión, informó la cancillería rusa en un comunicado.

Al día siguiente de anunciar un encuentro en Budapest, Trump se reunió con Zelenski en la Casa Blanca. Durante la cita, instó a su par ucraniano a llegar a un acuerdo con Rusia.