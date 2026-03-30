Con el regreso de Yony González, estos son los convocados del DIM para enfrentar al América

Tras una semana de descanso, el DIM vuelve a la competición contra América de Cali en condición de local. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se encuentran en una situación crítica en la Liga Betplay con tan solo 13 puntos en 12 compromisos, lo que deja al equipo en la décimoquinta (15) casilla del todos contra todos y le obliga a ganar (según los cálculos) 17 puntos de 21 que quedan en juego.

Para el duelo entre rojos, el Deportivo Independiente Medellín ya presentó sus convocados. La principal novedad en el “Rey de Corazones” es la vuelta del delantero Yony González, quien estaba lesionado y no juega desde el partido contra Millonarios del 1 de febrero de este año. El Rojo de la montaña también tiene grandes ausencias: Didier Moreno y Alexis Serna por sanción, mientras que Francisco “Polaco” Fydriszewski se ausenta por una lesión en el codo.

Estos son los convocados poderosos: