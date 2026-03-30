Desempleo en Colombia bajó a 9,2% en febrero, el nivel más bajo para ese mes desde 2001

En febrero de 2026, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 10,3%.

Con este resultado, según el Dane, el país registra la tasa más baja para un mes de febrero desde 2001.

Al desagregar por sexo, se evidencia una diferencia significativa entre hombres y mujeres.

La tasa de desocupación para los hombres fue de 7,4%, mientras que para las mujeres alcanzó el 11,7%, lo que refleja una brecha de género de 4,3 puntos porcentuales.

Esta diferencia continúa siendo uno de los principales retos del mercado laboral colombiano, pese a la mejora general en los indicadores.