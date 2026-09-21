Zeta de Zapata, una vida pintando el barrio

Gustavo Zapata tenía apenas tres años y medio cuando se ganó por primera vez un concurso de dibujo. Fue el primero de noviembre de 1980, era un concurso organizado por el comité de deportes del barrio El Salvador, el tema era el barrio y la cancha de fútbol.
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Ese día había un evento especial en el barrio y se celebraba en una manga al lado de una cancha conocida como el Hormiguero. Los partidos allí eran todo un acontecimiento, los fines de semana eran el centro de atención, la excusa para el encuentro.
–Mientras se celebraba la fiesta, iban jugando, pero en un momento hubo que parar el partido para que pasara una carretilla, una zorra, en el Hormiguero había muchas, que transportaban escombros y cosas, y yo dibuje eso. Mi papá dice que al jurado le encantó justamente la capacidad mía para contar en el dibujo una historia de lo que había pasado –recuerda Gustavo más de 40 años después.
Dibujar no es sólo un asunto de técnica, sino de observación. Hay que saber ver. Gustavo, a los tres, ya sabía. En aquel dibujo, todo a lápiz –que sus papás plastificaron para poderlo preservar y que él guarda en su casa en Dallas, Estados Unidos– se ve la cancha, tres personas jugando con el balón, la zorra que pasa en medio de la cancha y una plancha, porque sus papás le sugirieron que dibujara la casa de los abuelos, que hiciera la plancha, ellos se referían a la loza en el último piso de la casa, pero él, que era un niño pensó que era la plancha, de planchar la ropa, entonces la dibujó también. Al borde de la cancha una calle y unos carros parqueados, y más atrás varias casas, unos árboles, varias nubes y el sol. El dibujo de un niño.