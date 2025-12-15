x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Zulma Guzmán reconoció haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas; esto dijo

La empresaria dio nuevos detalles sobre la relación con Juan de Bedout y explicó por qué visitaba un apartamento que estaba ubicado en el mismo edificio donde residía la familia.

  • La empresaria que desde el 13 de abril salió del país reconoció haber puesto un GPS en el carro de Juan de Bedout, con quien sostuvo una relación extramatrimonial de 6 años. Fotos: Colprensa y Focus Noticias
    La empresaria que desde el 13 de abril salió del país reconoció haber puesto un GPS en el carro de Juan de Bedout, con quien sostuvo una relación extramatrimonial de 6 años. Fotos: Colprensa y Focus Noticias
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 minutos
bookmark

Zulma Guzmán Castro, la empresaria que es la principal señalada por la Fiscalía en la muerte por envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, reapareció para hablar sobre algunas evidencias encontradas en la investigación y su relación con el padre de una de las víctimas.

La mujer, que ya ha reconocido que sostuvo una relación con el economista Juan de Bedout, habló con Focus Noticias y reconoció como un “error personal” haber instalado un GPS en el carro de él.

Lea también: Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

“Fue una idea equivocada y un episodio jocoso, pero vergonzoso”, expresó Guzmán, agregando que el suceso tuvo lugar hace más de ocho años y surgió a raíz de los celos y la desconfianza durante su relación extramatrimonial, pues De Bedout la había retado a que no sería capaz de saber dónde se encontraba y ella asumió ese reto para demostrarle que sí lo lograría.

La empresaria reconoció que aunque fue algo “jocoso” que había quedado entre los dos, ella ofreció disculpas por lo ocurrido y enfatizó que no imaginó que este error del pasado terminaría siendo parte de los elementos utilizados para incriminarla en la tragedia actual.

La aclaración de Zulma Guzmán sobre el apartamento en el mismo edificio donde residía la familia De Bedout Graham

En la investigación, otro de los elementos que ha tenido en cuenta la Fiscalía en contra de la empresaria ha sido un apartamento que ella visitaba y estaba ubicado dentro del mismo edificio donde residía la familia Bedout Graham.

La empresaria desmintió la versión de que buscara rentar un lugar cerca de la residencia de Juan de Bedout. “Ese apartamento no era de Juan ni de su familia. Era un inmueble relacionado con un familiar de mi exesposo y estaba siendo arreglado”, explicó Guzmán, agregando que se encontraba en proceso de remodelación para su venta.

La relación de Zulma Guzmán con las frambuesas

En el diálogo con el medio citado, la mujer hizo referencia a las acusaciones de haber coordinado el envío de las frambuesas contaminadas con talio que causaron la muerte de las menores.

Guzmán admitió que muy seguramente compró frambuesas en los días previos a los hechos, ocurridos el 4 de abril, pero aclaró que esto se debe a que las compraba con “muchísima frecuencia”, ya que eran parte de su dieta, e incluso tiene pruebas que lo demuestran.

Guzmán sostuvo que la Fiscalía busca incriminarla al considerarla “el vínculo más fácil” por haber sido amante de Juan de Bedout durante más de seis años y ha denunciado lo que considera una “exposición mediática injusta”.

Zulma salió del país el pasado 13 de abril hacia Argentina para cursar una maestría. Actualmente, está evaluando, con su abogado, la estrategia para responder ante la justicia colombiana.

Siga leyendo: Propina al domiciliario y envío por “la del pelo rojo”: las nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio en frambuesas

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida