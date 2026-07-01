Nuevo balance del gobierno: ya son 2.295 muertos y 11.267 heridos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela actualizó este miércoles 1 de julio el balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295, mientras que los heridos ya son 11.267. Además, reportó 12.841 personas damnificadas y decretó siete días de luto nacional en homenaje a las víctimas. El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también entregó un nuevo reporte sobre la actividad sísmica registrada desde la emergencia. Según explicó en un video publicado en su cuenta de X, desde la tarde del 24 de junio se han contabilizado 782 réplicas. Entérese: ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela “Después de los dos terribles terremotos contiguos que azotaron a todo el país y que se ensañaron especialmente con el estado de La Guaira y con algunas zonas de la ciudad de Caracas, de Carabobo y de Aragua, hasta este momento podemos contar 782 réplicas”, afirmó Rodríguez.

El funcionario señaló que la evolución de la actividad sísmica muestra una tendencia favorable. Explicó que, al igual que en el reporte entregado el día anterior, las réplicas se presentan con menor frecuencia y también han reducido su intensidad: “Hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplica y el rango de magnitud también ha disminuido”, dijo. Sin embargo, advirtió que el riesgo no ha desaparecido por completo. “¿Eso quiere decir que haya desaparecido por completo la amenaza de una réplica mayor? No quiere decir eso, pero sí es una buena noticia puesto que el curso natural de este proceso pareciera conducir a que va a ser cada vez más espaciada la aparición de réplicas”, agregó. Lea más: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela Rodríguez reiteró que el estado de La Guaira, cercano a Caracas, continúa concentrando los mayores daños provocados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron también sectores de la capital venezolana, así como zonas de los estados Carabobo y Aragua.

Gobierno venezolano decreta siete días de duelo nacional

Horas después de la actualización del balance, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un decreto de duelo nacional por siete días, que comenzó a regir este miércoles a las 6:00 p. m., hora local. “En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, expresó la mandataria en un mensaje difundido en X.

Rodríguez manifestó además su respaldo a las familias afectadas por la tragedia. “Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram, al tiempo que aseguró que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a los sobrevivientes y elevó oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas.

De acuerdo con las cifras oficiales, 80.870 familias han recibido atención desde el inicio de la emergencia. En las zonas afectadas trabajan 3.660 rescatistas extranjeros, 26.121 efectivos venezolanos, 148 perros especializados en búsqueda, 49 vehículos de apoyo y 15.467 voluntarios inscritos para participar en las labores de rescate y asistencia. Mientras continúan las operaciones en los sectores más golpeados, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas. Siga leyendo: Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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