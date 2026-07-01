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Nuevo balance del gobierno: ya son 2.295 muertos y 11.267 heridos por los terremotos en Venezuela

Este miércoles se cumple una semana después del doble sismo que sacudió a Venezuela; autoridades informaron un nuevo aumento en el número de víctimas y aseguraron que las réplicas continúan.

  • Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos y decreta siete días de luto nacional. Foto: Getty
    Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos y decreta siete días de luto nacional. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El Gobierno de Venezuela actualizó este miércoles 1 de julio el balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295, mientras que los heridos ya son 11.267. Además, reportó 12.841 personas damnificadas y decretó siete días de luto nacional en homenaje a las víctimas.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también entregó un nuevo reporte sobre la actividad sísmica registrada desde la emergencia. Según explicó en un video publicado en su cuenta de X, desde la tarde del 24 de junio se han contabilizado 782 réplicas.

Entérese: ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela

Después de los dos terribles terremotos contiguos que azotaron a todo el país y que se ensañaron especialmente con el estado de La Guaira y con algunas zonas de la ciudad de Caracas, de Carabobo y de Aragua, hasta este momento podemos contar 782 réplicas”, afirmó Rodríguez.

El funcionario señaló que la evolución de la actividad sísmica muestra una tendencia favorable. Explicó que, al igual que en el reporte entregado el día anterior, las réplicas se presentan con menor frecuencia y también han reducido su intensidad: “Hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplica y el rango de magnitud también ha disminuido”, dijo.

Sin embargo, advirtió que el riesgo no ha desaparecido por completo. “¿Eso quiere decir que haya desaparecido por completo la amenaza de una réplica mayor? No quiere decir eso, pero sí es una buena noticia puesto que el curso natural de este proceso pareciera conducir a que va a ser cada vez más espaciada la aparición de réplicas”, agregó.

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Rodríguez reiteró que el estado de La Guaira, cercano a Caracas, continúa concentrando los mayores daños provocados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron también sectores de la capital venezolana, así como zonas de los estados Carabobo y Aragua.

Gobierno venezolano decreta siete días de duelo nacional

Horas después de la actualización del balance, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un decreto de duelo nacional por siete días, que comenzó a regir este miércoles a las 6:00 p. m., hora local.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, expresó la mandataria en un mensaje difundido en X.

Rodríguez manifestó además su respaldo a las familias afectadas por la tragedia. “Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram, al tiempo que aseguró que el Gobierno mantendrá el acompañamiento a los sobrevivientes y elevó oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas.

De acuerdo con las cifras oficiales, 80.870 familias han recibido atención desde el inicio de la emergencia. En las zonas afectadas trabajan 3.660 rescatistas extranjeros, 26.121 efectivos venezolanos, 148 perros especializados en búsqueda, 49 vehículos de apoyo y 15.467 voluntarios inscritos para participar en las labores de rescate y asistencia.

Mientras continúan las operaciones en los sectores más golpeados, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el nuevo balance oficial de muertos y heridos por los terremotos en Venezuela?
El Gobierno de Venezuela informó que, una semana después de los sismos del 24 de junio, el balance oficial asciende a 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificadas. Las autoridades mantienen las labores de rescate mientras continúan las réplicas y el monitoreo de las zonas más afectadas.
¿Por qué Venezuela decretó siete días de duelo nacional tras los terremotos?
El Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional como homenaje a las víctimas mortales de los terremotos que afectaron principalmente a La Guaira, Caracas, Carabobo y Aragua. La medida también busca acompañar a las familias afectadas mientras avanzan las labores de rescate y asistencia humanitaria.
¿Cuántas réplicas han ocurrido desde los terremotos del 24 de junio en Venezuela?
Según el reporte oficial presentado por Jorge Rodríguez, desde el doble sismo del 24 de junio se han registrado 782 réplicas. Aunque las autoridades señalaron que estos movimientos son cada vez menos frecuentes y de menor intensidad, advirtieron que todavía no puede descartarse la ocurrencia de una réplica de mayor magnitud.
¿Qué estados de Venezuela concentran los mayores daños por los terremotos?
El balance oficial indica que La Guaira continúa siendo el estado con las mayores afectaciones. También se reportan daños importantes en sectores de Caracas, Carabobo y Aragua, donde permanecen desplegados equipos de rescate, personal de emergencia y voluntarios.
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