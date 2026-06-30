Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos

Al inicio, olía a polvo y escombros. Hoy, casi una semana después de los terremotos de 7.1 y 7.5 que se originaron en las costas venezolanas, los ciudadanos y rescatistas hablan de “olor a muerte”: hay quienes esperaron, bajo los escombros, una mano amiga durante más de 60 horas. Unos aguantaron, pero 1.719 personas murieron tras el desastre. De los que sobrevivieron, 5.034 quedaron heridos.

Mientras las pérdidas humanas aumentan y no habrá cifra económica que pueda resarcir aquel daño, una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que se necesitarán 6.700 millones de dólares para reconstruir las ciudades afectadas.

Y es que, en total, más de 1.7 millones de viviendas fueron afectadas por los terremotos sentidos en la capital, Caracas, y en los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. De esas, 58.870 edificios quedaron afectadas o destruidas, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa).

En aquellos escombros se guarda el dolor. “Fue horrible. Yo dije que yo de ahí no salía (...) Yo no me podía mover y tenía la pared en la espalda”, le relató Carmen Angarita, sobreviviente del derrumbe de un edifico de tres pisos que colapsó por los sismos, a Agencia AFP.

El derrumbe la sorprendió en un pasillo. En un intento por proteger a su nieta de 8 años, la cubrió con su cuerpo y las dos quedaron atrapadas bajo los escombros. Fue su sobrino, quien consiguió escapar, el que removió los restos hasta abrir un orificio suficiente para sacarlas.

“No te voy a dejar morir, tía. Si nos morimos, nos morimos lo dos”, le dijo su sobrino mientras lloraba.

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Dayana García, transportista de 44 años, también habló de los daños en su vivienda. “El gobierno como tal no ha subido aquí a mandar las máquinas, estamos a la espera (...) Lo que le pedimos es que nos ayude, que termine de mandar la maquinaria para saber qué va a pasar con nosotros”, reclamó ante los micrófonos del medio citado.

En medio de los pedidos de ayuda de los venezolanos y la incertidumbre sobre qué va a pasar tras perderlo todo Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció la creación de un fondo internacional de recolección de dinero para recaudar los recursos necesarios para reconstruir las viviendas.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli en entrevista con Infobae.

“Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, añadió, haciendo énfasis en que faltan días, y hasta semanas, para poder hablar de reconstrucción, pues Venezuela aún se encuentra en un momento crítico donde la prioridad debe ser buscar supervivientes.

Según las Naciones Unidas, hay 50.000 desaparecidos en las zonas afectadas.

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