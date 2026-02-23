Tragedia aérea en Perú: 15 personas murieron en accidente de un helicóptero militar

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes 23 de febrero tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la FAP precisó que el helicóptero realizaba largas labores humanitarias de vigilancia y rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.