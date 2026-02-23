¿Colombia debería reducir el tamaño del Estado? Analistas sugieren recorte de $75 billones

En Colombia, el funcionamiento del Estado representaría uno de cada tres pesos en la economía, lo que equivale al 33% del Producto Interno Bruto (PIB). Para varios analistas, el Estado colombiano debería representar apenas 28% del PIB, lo que evidencia un “exceso” de 5 puntos porcentuales. La composición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 refleja esta realidad: 65,5% se destina a gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% al servicio de la deuda ($100,4 billones) y apenas 16,1% queda para inversión ($88,4 billones). Puede leer: Ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2025 no llegó ni al 88% y estuvo por debajo del histórico de este siglo De hecho, un informe reciente de la Contraloría General de la Nación evidenció cómo los gastos de funcionamiento han crecido significativamente durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, ejerciendo presión sobre las finanzas públicas. Entre 2023 y septiembre de 2025, estas partidas sumaron $880,8 billones, frente a $793,7 billones ejecutados durante todo el gobierno de Iván Duque (2019-2022). En otras palabras, en apenas tres años, la administración Petro ha destinado $87 billones más a gastos de funcionamiento que los ejecutados en los cuatro años completos de la administración anterior. Vea también: Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones

¿Cuánto debería recortarse el Estado colombiano?

De acuerdo con Mateo Castaño, magister en Finanzas de la Universidad Eafit y Administración de City, University of London, si se toma como referencia el tamaño promedio del Estado en países que hoy son ricos, pero cuando tenían un nivel económico comparable al de Colombia, el Estado colombiano debería representar aproximadamente 28% del PIB. Teniendo en cuenta esta diferencia entre 28% y 33%, es decir, 5 puntos del PIB, el Estado colombiano debería reducirse en aproximadamente $75 billones. Le interesa: En tres años, gobierno Petro gastó $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque

Déficit fiscal, tasas de interés e impuestos: efectos de un Estado más eficiente

Para Castaño, de hacerse este recorte, los efectos sobre la economía serían significativos: primero, el déficit fiscal podría caer del 6,8% al 1,8% del PIB; segundo, se reduciría el riesgo de crédito de la deuda del país, lo que presionaría a la baja todas las tasas de interés, tanto para la Nación como para empresas y personas; y tercero, con menor gasto en intereses habría margen para reducir impuestos, dinamizando la economía. Castaño advirtió, sin embargo, que recortar $75 billones no será una tarea sencilla. “Durante el gobierno Petro el gasto ha aumentado, en términos nominales, unos $100 billones. Hasta hace no mucho el Estado colombiano hacía básicamente lo mismo con bastante menos”, dijo.

Ajuste fiscal estructural: el reto del próximo presidente

Desde la óptica de Henry Amorocho, consultor y docente en Hacienda Pública y Tributación, uno de los principales retos que enfrentará quien sea elegido presidente el próximo 7 de agosto es implementar un ajuste fiscal estructural. Siga leyendo: ¡Deuda colombiana aprieta! En 2026, $1 de cada $3 del recaudo del Gobierno Petro se va a pagar intereses “No se trata solo de aumentar ingresos mediante reformas tributarias coyunturales; se requiere un ajuste integral que combine medidas sobre los ingresos y sobre el gasto público”, señaló.

Ajuste al gasto: racionalizar funciones y procesos del Estado